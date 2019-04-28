Пасха 2019 в Красноярске: катание яиц и загадывание желаний

Христос воскресе! Православные красноярцы продолжают отмечать Пасху, главный праздник Светлого Христова Воскресения. Он означает возрождение - переход от смерти к жизни, от тьмы к свету.

Со светлым праздником!Фото: Мария ЛЕНЦ

С Пасхой!Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 27 на 28 апреля многие горожане побывали на праздничных богослужениях или молились дома. А днем вновь вернулись в храм.

На лицах - улыбки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Прихожане ставят свечи.Фото: Мария ЛЕНЦ

Во дворике храма организована пасхальная фотозона.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Атмосфера совершенно необыкновенная, - сообщает наш корреспондент Мария Ленц из храма во имя Иоанна Предтечи. – Светлая радость и какое-то единение. Много людей, они молятся, ставят свечи. Оставляют на специальном столике куличи, крашенки и кагор. А позже батюшка освящает их. Во дворике храма установлена учебная звонница. И все желающие могут ударить в колокола. Есть особая праздничная фотозона. А неподалеку стоят три маленькие горки для детей. Здесь можно попробовать себя в традиционной народной забаве – катании яиц на Пасху.

малыши пробуют себя в традиционной народной игре, катании яиц на Пасху.Фото: Мария ЛЕНЦ

Освятить куличи можно в любом храме города.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот такие, праздничные!Фото: Мария ЛЕНЦ

Крашенки и куличи.Фото: Мария ЛЕНЦ

Загляденье просто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздничное угощенье.Фото: Мария ЛЕНЦ

Куличи и крашенки оставляют на особом столике.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, в этот день всегда было принято загадывать желания. Как это сделать, напомнил прихожанам настоятель храма, протоиерей Николай Ши-кэ-мин:

- Сначала надо принести молитву, поблагодарить Господа за все, попросить прощения за свои грехи. И только потом можно просить о том, чего хочется, самом сокровенном. Лучше не раз, не два, а три раза. Просите, и дано вам будет!

Один из символов Пасхи - верба.Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоятель храма освящает крашенки, куличи и кагор.Фото: Мария ЛЕНЦ

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