Канский район: взгляд из истории в будущее

Как и многие районы края, он отмечает 95-летие. Жители территории гордятся своей историей и теми людьми, которые внесли вклад не только в развитие Красноярского края, но и страны в целом.

На территории Канского района 15 муниципальных образований, 61 населенный пункт, в которых проживает 25 316 человек.

Сейчас Канский район по уровню развития выделяется как агропромышленный с развитой отраслью сельского хозяйства. 8 крупных предприятий и 24 крестьянско-фермерских хозяйства работают в территории. Общая площадь пашни под урожай 2018 года составила 119 483,5 гектара, в том числе под посевами – 100 113,5 гектара, площадь чистых паров – 19 370 гектаров. Валовый сбор зерна в амбарном весе по итогам 2018 года составил 966 070,2 ц/га, получена урожайность 18,1 ц/га в весе после подработки. Основное направление в животноводстве – молочное скотоводство и племенная продажа крупного рогатого скота красно-пестрой породы. Поголовье крупного рогатого скота – более 29 тыс. голов, из них коров – 9 684. По валовому надою Канский район в течение пяти лет занимает первое место в крае, его доля – 16% от всего молока, производимого в Красноярском крае. За 2018 год произведено 63 236 тонн молока. Средний удой на одну фуражную корову составил 6 539 кг.

Александр Заруцкий, глава Канского района

В год юбилея работники сельского хозяйства Канского района преподнесли району прекрасный подарок: впервые было надоено 200,3 тонны молока в сутки по району. Это высокий показатель по Красноярскому краю, который еще больше укрепляет лидирующие позиции Канского района по надоям и животноводству.

Лидерами по производству сельскохозяйственной продукции по Канскому району являются АО «Канская сортоиспытательная станция», ОАО «Новотаежное», ОАО «Племзавод «Красный Маяк», АО «Арефьевское», ЗАО «Большеуринское», ОАО «Тайнинское». Есть на территории района и промышленные предприятия - ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат», ООО «Массив», ООО «Фирма «Комстройэкспоцентр», АО «Разрез «Канский».

Канский район стабильно развивается. Действуют объекты социально-культурной сферы, которые обеспечивают жизненную функцию района.

Широко развито самодеятельное хоровое искусство и театральное искусство. Творческие коллективы Канского района успешно выступают на региональных, краевых и международных конкурсах. Работают три детские школы искусств. Успешно функционируют 23 общеобразовательные организации, из них 14 средних, 5 основных и 4 начальных общеобразовательных школы, 28 дошкольных образовательных организаций и 1 учреждение дополнительного образования.

В Канском районе широкая сеть библиотечных учреждений, которые являются не только хранителями книг и знаний, но и современными информационными центрами, внедряющими новые информационные технологии и обеспеченные доступом к сети Интернет.

Кроме того, в районе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Успешно функционирует современный комплексный центр социального обслуживания населения, оборудованный всем необходимым для качественного обслуживания людей с ограниченными возможностями. Работает социальное такси.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Заруцкий, глава Канского района:

- Канский район для его жителей не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались на фронтах войны, отстаивая свободу и независимость Родины. Мы безмерно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны за их отвагу, героизм, самоотверженный труд, проявленный на фронте и в тылу.

Наш район всегда славился сельским хозяйством, и в этом заслуга нескольких поколений людей, трудившихся и продолжающих трудиться на Канской земле.

Сегодня наша задача – не только продолжать и сохранять традиции, историю нашего района, но и создавать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района. С каждым годом наш район меняется, приобретая все новые черты, но сохраняя при этом свой непоправимый исторический и культурный облик. Все это происходит благодаря нашим совместным усилиям. Будущее зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать район современным, комфортным и благоустроенным.