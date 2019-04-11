Как правильно готовить и есть еду?

В области мясопереработки, молочной промышленности, переработки растительного сырья, плодоовощной продукции и хлебопечения. Для края это возможность организовать переговорную площадку всех участников «пищевой цепочки» - производителей и переработчиков сырья, представителей малого и среднего бизнеса в торговли, и, конечно же, непосредственно потребителей.

Площадки форума никогда не пустовалиФото: Мария ЛЕНЦ

В рамках мероприятия состоялась выставка пищевого и перерабатывающего оборудования, большая ярмарка продовольственных товаров от краевых производителей и предпринимателей из Республик Тыва и Хакасия, выставка-ярмарка специализированных товаров из Китая «Здравствуй, сосед!».

В каждом из мероприятий принимали участие представители министерства сельского хозяйства и торговли. Столичные гости показали мастер-классы, на которых просто и профессионально были представлены самые современные тенденции колбасного и сыроварения. Технологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярского и Алтайского края, а также из зарубежных стран: Чехии, Австрии, Италии, Франции обучали всех желающих изготавливать вареные и копченые колбаски. Французские, австрийские и итальянские пекари рассказали о том, как сделать эксклюзивные хлебобулочные изделия, пирожные и другие вкусности. Специалисты российских научных центров и институтов обучили обвалке мяса, в том числе птицы, переработке куриных яиц, производству различных видов растительных масел холодного и горячего отжимов, переработке овощей: солению, квашению, маринованию. Новшеством стал семинар по производству сыровяленых деликатесов из мяса марала, оленя, также баранины и говядины.

Для потребителей знаковым событием стала краевая ярмарка свежих продуктов «Весна». Мед самых разных сортов, мясная и молочная продукция, деликатесы, сладости, сдоба и самый полезный свежий хлеб. У некоторых представителей компании завязывались задушевные беседы, в которых покупатели могли узнать, из какого сырья произведена продукция, как и в каких условиях, она была сделана. Кто-то интересовался бортничеством, ведь мед – конкурентоспособный продукт, созданием которого занимаются сельхозпроизводители Красноярского края. Никто не уходил с пустыми руками. А некоторые уходили даже с корзинами еды, если становились счастливыми победителями розыгрыша продуктовых корзин.

На ярмарке продуктов всегда был аншлагФото: Мария ЛЕНЦ

Александр Походин, первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

- Форум Пищевой индустрии – очередной этап развития экономики Красноярского края. В советские времена наш край был мощнейший индустриальный регион. О сельском хозяйстве редко вспоминали. Затем край пережил 90-ые годы, смогли сохраниться крупные предприятия, потом появились и новые. Сегодня Россия – ведущий экспортер многой сельхозпродукции. У нас много сельхозсырья. Но одновременно мы закупаем готовую еду из-за рубежа. И сейчас мы созрели для того, чтобы научиться делать классную еду в России!

Оксана Кузнецова, и.о директор ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М Горбатова»:

- Президентом поставлена задача нарастить несырьевой экспорт. Наша продукция должна успешно конкурировать с зарубежными производителями. Мы активно консультируем различные предприятия, в том числе, фермерские хозяйства. Требования к производимой продукции сейчас высокие и есть множество способов определить фальсификат.

Сергей Матяш, председатель сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация»:

- Кооперация зародилась в Сибири. Наши крестьяне объединяли затраты, выбирали одного, который бы мог представлять регион в стране и отправляли его торговать. В XIX веке российские кооперативы были законодателями мод европейского рынка. Сейчас мы предлагаем фактически тоже самое. В каждой аграрноразвитой стране сегодня есть структура, которая занимается товаропродвижением. В наше предприятие входят ведущие сельхозпроизводители края.

Андрей Болсуновский, председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Красноярского края:

- Государственная поддержка малых форм на селе чаще всего в ближайшем будущем будет происходить через кооперативы. И за этой формой будущее. На мой взгляд, дело ближайших двух лет – объединение крестьянских и фермерских хозяйств в кооперативы. В таком случае фермеры будут производить продукцию, за качество которой не будет стыдно.