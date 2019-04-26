Директор Экофонда СФУ Михаил Гладышев: Заботимся об экологии на основе современных научных методов и совершенных технологий

Красноярскому краю в этом проекте уделяется большое внимание. Экологический Фонд СФУ при поддержке компании «Норникель» разрабатывает ряд экологических программ, направленных на улучшение ситуации не только в нашем регионе, но в других северных территориях страны.

Корреспондент «НИА-Федерация» встретился с проректором по науке, директором Экофонда СФУ Михаилом Гладышевым, который рассказал о проектах фонда.

«Вся наша работа находится в русле тех задач, которые лежат в национальном проекте «Экология». Экофонд СФУ работает в основном с локальными и конкретными проектами, которые по содержанию совпадают с федеральными программами, - отметил Гладышев. - Мы реализуем задачи национального проекта «Экология» не за счет бюджетных средств, а средств наших благотворителей и своих собственных усилий. Мы благодарны нашему стратегическому партнеру - компании «Норникель» - которая самым внимательным образом относится к экологии Красноярского края и северных территорий”.

Говоря о наиболее значимых и успешных проектах, Михаил Гладышев назвал ряд наиболее успешных: образовательный проект «Белый мишка», «Экодвор» и программа по чипированию выпускаемых в реку мальков осетровых рыб.

Мы попросили директора Экофонда СФУ подробнее рассказать именно о программе по контролю за биоресурсами наших рек.

- Если говорить о научных исследованиях, то Институт биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН, Сибирский Федеральный университет совместно с Красноярским Центром стандартизации и метрологии Росстандарта имеют хороший задел в изучении молекулярной генетики ценных промысловых видов рыб в реке Енисей. Речь идет не только о рыбах, которые водятся в реке, но и о промысловых рыбах, которые уже подверглись кулинарной обработке и поступили на прилавки рынков и магазинов. Эту продукцию мы тоже проверяем, проводим ее мониторинг и оцениваем ее пищевую ценность», - рассказал Михаил Гладышев.

- Какова роль Экофонда СФУ в этой работе?

- В настоящее время программа по чипированию выпускаемых в реку мальков осетровых рыб, находится в стадии реализации. Нами была проведена оценка наилучших доступных технологий и закуплены аппараты и сами чипы (к сожалению, в США, поскольку в России пока таких не выпускают). Мы попытаемся реализовать чипироваание рыб с помощью оборудования, закупленного на средства Фонда, на одном из рыборазводных предприятий Красноярского края для того, чтобы отследить дальнейшую судьбу выпускаемых в реку мальков осетра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если первый опыт пройдет удачно, как будет реализовываться программа далее?

- Если эта программа начнет успешно реализовываться, то Фонд будет обращаться к нашим предприятиям, находящимся на территории края, с предложением о выпуске такого оборудования у нас в стране. Может быть, тогда мы сможем осуществлять такое чипирование рыб по всей стране. Здесь Экофонд СФУ выступает инициатором.

- Какие проблемы существуют в контроле за биоресурсами наших рек?

- Кроме чипирования, у нас большие проблемы по учету самой численности рыб. Мы до сих пор используем для этого методики 30-х годов, а не современное оборудование. Речь идет о современных эхолотах, приборах стоимостью порядка 5 млн. рублей за штуку. Помимо того, что их надо приобрести, еще нужны специалисты по их обслуживанию, так как там присутствуют достаточно сложные методы обработки полученных данных. Это должны быть подготовленные люди. Сейчас мы проводим такую работу. На средства СФУ планируется закупить эхолот, обучить людей. Если понадобится, то мы готовы провести их стажировку за границей. По сути это наша научная инициатива по переходу на технологии 21 века.

Еще одна проблема – это молекулярно-генетическая идентификация рыб. К нам постоянно обращаются правоохранительные органы с просьбой проверить продукцию, продаваемую в крае. Для этого используются методы молекулярной генетики, которые также находятся в стадии разработки.

Но в этой части работы есть еще одна проблема: у нас нет базы данных сибирских сиговых видов рыб - омуль, чир, сиг, муксун, пелядь и т.д. Их нет ни в одной мировой базе молекулярно-генетических данных, и наша задача такую базу создать.

Нужны широкомасштабные исследования. Мы многократно обращали внимание краевых властей на необходимость проведения экспедиционных исследований для того, чтобы создать такую базу данных.

Кроме того, сейчас создаются более продвинутые методы на основе секвенирования нового поколения. Экологический Фонд СФУ поддержал стажировку двух красноярских специалистов из Института биофизики в специальной международной школе, где проводятся обучения самым современным методам секвенирования нового поколения для видовой идентификации рыб. За счет средств Фонда наши молодые ученые туда поедут, освоят новые методики, и мы сможем их внедрять у себя. Чтобы охранять ценные виды рыб, мы должны в первую очередь уметь их идентифицировать, в том числе – на прилавках, в веде готовой продукции. Без создания баз данных и современных методов исследования это невозможно.

- Есть еще одно направление работы Экофонда СФУ - «Арктическая диета». В ее основе также лежит употребление северных продуктов, в том числе, и рыбы. Насколько этот проект важен?

- Да, в мае в рамках Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики мы будем обсуждать вопросы реализации проекта «Арктическая диета». Это очень важная тема. Мы обнаружили самую полезную в мире рыбу в озерах Таймырского заповедника - это боганидский голец (палия). Но вылавливать его нельзя, поэтому нами принято решение разводить его в аквакультуре. Другие виды гольцов и форель уже разводят и низкие температуры в Енисее позволят разводить здесь и боганидского гольца. Задача интересная. Используя его генетический потенциал, мы сможем своими методиками, при тех же затратах, удвоить выход протекторов сердечно-сосудистых заболеваний на единицу продукции. Мы такую попытку хотим реализовать. Задача - поговорить с учеными, специалистами по рыборазведению.

- Но аквакультура может ухудшать экологическое состояние рек и озёр. Как вы намерены решать этот вопрос?

- У аквакультуры большое количество проблем. Мы учитываем вопросы сохранения естественных водных экосистем, то есть мы – за экологически чистую аквакультуру. Необходимо понять, где ее разместить, как не нанести ущерб окружающей среде. Мы хотим ввести богоницкого гольца в хорошую аквакультуру.