Вы узнаете 26 апреля на прямой линии в пресс-центре ИД «Комсомольская правда».

Все об электричках в дачный сезон - 2019.

- Сколько этим летом будет курсировать новых электричек, и на какие дачные маршруты они выйдут?

- Если вас не устраивает расписание - можно ли повлиять на ситуацию?

- Как летом будет работать городская электричка? Ждать ли новых станций?

- Кому положен льготный проезд в электричках, и изменило ли что-то повышение пенсионного возраста?

- Чтобы попасть на электричку, нужно пройти входной контроль на вокзалах Злобино, Енисей, Красноярск. Как минимизировать эти неудобства?

- Как купить билет, не заходя в кассу?

На эти и другие вопросы ответит генеральный директор АО «Краспригород» Владимирович Быков.

Звоните с 11.00 до 12.00 по телефону пресс-центра «Комсомолки» (391) 206-96-16.