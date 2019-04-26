Все об электричках в дачный сезон - 2019
Вы узнаете 26 апреля на прямой линии в пресс-центре ИД «Комсомольская правда».
Все об электричках в дачный сезон - 2019.
- Сколько этим летом будет курсировать новых электричек, и на какие дачные маршруты они выйдут?
- Если вас не устраивает расписание - можно ли повлиять на ситуацию?
- Как летом будет работать городская электричка? Ждать ли новых станций?
- Кому положен льготный проезд в электричках, и изменило ли что-то повышение пенсионного возраста?
- Чтобы попасть на электричку, нужно пройти входной контроль на вокзалах Злобино, Енисей, Красноярск. Как минимизировать эти неудобства?
- Как купить билет, не заходя в кассу?
На эти и другие вопросы ответит генеральный директор АО «Краспригород» Владимирович Быков.
Звоните с 11.00 до 12.00 по телефону пресс-центра «Комсомолки» (391) 206-96-16.
ИСТОЧНИК KP.RU