2019-04-26T07:57:04+03:00
Пресс-центр "КП"

Все об электричках в дачный сезон - 2019

Звоните 26 апреля с 11.00 до 12.00 по телефону пресс-центра «Комсомолки» (391) 206-96-16
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Вы узнаете 26 апреля на прямой линии в пресс-центре ИД «Комсомольская правда».

Все об электричках в дачный сезон - 2019.

- Сколько этим летом будет курсировать новых электричек, и на какие дачные маршруты они выйдут?

- Если вас не устраивает расписание - можно ли повлиять на ситуацию?

- Как летом будет работать городская электричка? Ждать ли новых станций?

- Кому положен льготный проезд в электричках, и изменило ли что-то повышение пенсионного возраста?

- Чтобы попасть на электричку, нужно пройти входной контроль на вокзалах Злобино, Енисей, Красноярск. Как минимизировать эти неудобства?

- Как купить билет, не заходя в кассу?

На эти и другие вопросы ответит генеральный директор АО «Краспригород» Владимирович Быков.

Звоните с 11.00 до 12.00 по телефону пресс-центра «Комсомолки» (391) 206-96-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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