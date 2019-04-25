Прокусывают кору и пьют: белки наслаждаются березовым соком!

Это не ручная белка, песенок, как у Пушкина, она не поет, но орехи очень даже уважает. А еще, как оказалось, любит испить в весеннем лесу березового сока. Вот так! А что вы думали, только люди березовй сок любят? Сотрудница парка «Шушенский бор» Элинор Пэйт именно за этим занятием белку и поймала. С животными и дикой природой Элинор работает не первый год, но тут удивилась: никогда не видела, чтобы белка пила сок.

Фото: Элинор Пэйт

- Белка обыкновенная, забравшись на березу, надкусывала острыми зубками кору и ветки дерева, а затем начинала с жадностью слизывать выступающие капельки березового сока, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе заповедника.

При этом одной каплей сока белка явно не хотела довольствоваться: забиралась, словно по лестнице, на дерево и буквально через прыжок вонзала зубки в кору. В Шушенском бору поражаются: белка выбирала места не в тени (здесь сок у берез движется медленнее), а на солнцепеке - чтобы, значит, от души приложиться к соку. Полчаса она пыгала, пока вволю не напилась

Позирует фотографуФото: Элинор Пэйт

- Дерево от этого практически не пострадало, - уверяют в бору, - а белка получила необходимую порцию витаминов и минералов, очень важных во время процесса линьки. Считается, что березовый сок - ценный продукт, обогащенный множеством полезных веществ: минералов, витаминов, сапонинов, эфирных масел и органических кислот, что оказывается очень кстати и для человека, и для зверя.