2019-04-25T08:56:56+03:00
Наука

Оставляет на листьях мины и питается изгородью: в Красноярске открыли новый вид моли

Гусеницы этого вида выедают листья изнутри
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Минирующая моль-пестрянка Фото: красноярский центр СО РАНМинирующая моль-пестрянка Фото: красноярский центр СО РАН
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Новый вид моли, который открыли красноярские ученые, охотится... нет, не за вашей норковой шубой. Эта моль «почикает» вашу живую изгородь. Знакомьтесь, - минирующая моль-пестрянка! Она очень любит полакомиться кустарниковыми растениями. Например, караганой древовидной, которую используют для создания живых изгородей и бордюров в мегаполисах. Именно на живой изгороди моль и обнаружили впервые сотрудники Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН. А затем исследовали совместно с коллегами из Франции и Италии.

Личинка моли Фото: красноярский центр СО РАН

Личинка моли Фото: красноярский центр СО РАН

Моль-пестрянка очень коварна. Гусеницы этого вида насекомых оставляют после себя на листьях повреждения - мины, выедают лист изнутри, при этом кожицу оставляя нетронутой. Как же ученые поняли, что вид новый? На помощь им пришли современные методы - анализ ДНК. Он показал, что этот вид насекомого значительно отличается от собратьев.

- Первоначально мы собрали лишь пару гусениц, которые были подвергнуты молекулярно-генетической диагностике, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск биологических наук Наталья Кириченко. - По генетическим характеристикам стало понятно, что мы имеем дело с новым видом. Следующим летом удалось собрать бабочек для его описания. Исследование рисунка передних крыльев и гениталий самцов и самок показало, что сибирский вид сильно отличается от ранее известного, развивающегося на карагане на Дальнем Востоке России. Новый вид получил название Phyllonorycter ivani - в честь моего отца . Его зовут Иван, и он всегда поддерживал (и продолжает поддерживать) мой интерес к энтомологии.

Ученые не скрывают: это, вероятнее всего, не последнее открытие на территории Сибири. И говорит оно о том, что, несмотря на доступность, Сибирь во многом остается загадкой. Даже биоразнообразие на ее территории изучено не до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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