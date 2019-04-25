2019-04-25T08:43:04+03:00
Дом. Семья

Лис охотится, пока козлик не заметит: в красноярском зоопарке появились необычные друзья

Под строгим взглядом парнокопытного хищник сразу делает вид, что ни при чем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ральф и Ник Фото : пресс-служба Роева ручьяРальф и Ник Фото : пресс-служба Роева ручья
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Лиса Ральфа с богатой рыжей шубой и белого козлика Ника сотрудники Роева ручья прогуливают на поводке, словно домашних.

Все потому, что Ральф и Ник ручные, они даже едят с рук вместе. Совершенно не боятся человека, да и друг друга тоже. Порой, правда, Ральфу приходит в голову поохотиться на козлика Ника - а как же, хищник есть хищник. Но это ровно до той поры, пока Ник не повернет в его сторону рогатую голову.

Фото: пресс-служба «Роева ручья»

Фото: пресс-служба «Роева ручья»

- Под строгим взглядом парнокопытного хищник сразу делает вид, что ни при чем. Оно и правильно: основная добыча лисиц в дикой природе - это мелкие животные, в основном, мыши и птицы. Добрые животные из Роева ручья добры не только с людьми, но и друг с другом! Лис Ральф - это не обычный дикий лис. Он выведен на ферме в Новосибирске, где уже 50 лет занимаются разведением ручных лисиц.

Фото: пресс-служба «Роева ручья»

Фото: пресс-служба «Роева ручья»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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