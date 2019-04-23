Расписание репетиций Дня Победы 9 мая 2019 года в Красноярске: где перекроют дороги, когда начнутся
В администрации Красноярска определились с точными датами репетиции Дня Победы 9 мая 2019 года в Красноярске. Всего будет их две, и пройдут они вечером 29 апреля и 7 мая.
В эти дни дороги будут перекрываться для транспорта с 18.00 до 22.30. Ограничение будут распространяться на несколько участков центра Красноярска:
- на улице Карла Маркса закроют участок от Робеспьера до Диктатуры Пролетариата;
- на улице Декабристов будет перекрыт отрезок от Мира до Бограда;
- на улице Дзержинского проезд ограничат от проспекта Мира до Урицкого;
- на улице Горького закроют участок дороги от проспекта Мира до Карла Маркса;
- будут перекрыты проезды между улицами Карла Маркса и проспекта Мира возле здания РЖД и Государственной универсальной научной библиотеки.
На всех вышеперечисленных участках дороги будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Будут установлены временные дорожные знаки и будут дежурить сотрудники ГИБДД.
Парковка на площади Революции будет закрыта с 20.00 28 апреля до 22.30 29 апреля и с 20.00 6 мая по 22.30 7 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU