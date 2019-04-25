Как Сибирский Иерусалим готовится к юбилею

У Енисейска – уникальное прошлое: он начинался с подвига старцев-отшельников и казаков-первопроходцев, которые основали город. У этого города уникальное настоящее: благодаря большому юбилею, он должен стать примером возрождения. И у него есть надежда на уникальное будущее: единственный в крае город-памятник претендует стать единственным за Уралом городом, вошедшим в наследие ЮНЕСКО.

Сейчас, когда до 400-летия осталось около трех месяцев, мы узнаем мнение членов Общественного совета при Красноярской митрополии том, что уже удалось сделать, что будет сделано до юбилея и что останется на потом.

- Уже почти три года мы следим, как идет подготовка к юбилею. На финишной прямой надо объединить усилия, и задача Общественного совета - помочь достойно провести юбилей. Оставшиеся несколько месяцев – это уже последняя ночь, а сделать надо еще немало, - говорит депутат Госдумы РФ, председатель Общественного совета при Красноярской митрополии Виктор Зубарев.

2019 год. Богоявленский собор. Фото: администрация Енисейска

- Мы удивляемся и восторгаемся деяниями предков. А наше время точно так же войдет в историю! Несмотря на свой возраст, Енисейск - не просто часть истории, но живой город, у которого есть не только прошлое, но и будущее. Можно только восхищаться той красотой живых архитектурных памятников, которые мы сегодня созерцали. Что-то, конечно, было разрушено, но, даст Бог, мы найдем силы и средства восстановить и это. Предстоящий праздник - не просто юбилей города, но юбилей труда, отваги и мужества наших предков, освоивших Сибирь, - считает Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

- Все знаковые святые места, где зарождалось православие на енисейской земле, находятся здесь, в Енисейске. В 1593 году, за 25 лет до прихода казаков, здесь поселился первый инок Тимофей Иванов. Когда казаки увидели шесть старцев, они это восприняли как благословение, как знак Божий и основали на этом месте острог. Все то, что сейчас делается для возрождения духовных основ, владыка назвал Красноярским Иерусалимом. Более духовно значимого города в крае нет, и он возрождается. Несколько лет назад мы видели разрушенный центр, сейчас ситуация изменилась. Например, Троицкий собор находился в самом печальном состоянии. Когда я впервые стал оценивать масштаб работ, то вообще усомнился в том, что мы здесь в ближайшее время сможем что-то сделать. Именно он сейчас находится в наибольшей степени готовности. Центром торжеств будет Богоявленский собор, с него начнутся все торжества, - рассказал управлявший Енисейской епархией до 2019 года Епископ Минусинский и Курагинский Никанор. - Из Енисейска никто не уезжает равнодушным. Все, кто поработал в городе или хотя бы побывал, становятся енисейцами!

- Главное – енисейцы сами стали понимать, в каком городе они живут и сами стали стремиться к тому, к чему мы их призывали, - отметил глава Енисейска Валерий Никольский. - Сейчас 24 объекта находятся на реставрации, более половины готовы и уже используются. Такого шанса привести город в порядок всего за 5-7 лет больше не будет. Что не успеем, будем делать дальше.

Мы занимаемся не только реставрацией. Мы участвуем во всех краевых и федеральных программах: «Чистая вода», снос аварийного жилья, создание комфортной среды. На главной улице, улице Ленина, появились тротуары, брусчатки, освещение. Набережная Енисея – наша гордость! Люди гуляют, берегут это место. Три общественных пространства будем благоустраивать на деньги краевого бюджета: сквер Кытманова, Детский стадион и площадь перед Богоявленским собором.

2019 год. Богоявленский собор. Фото: Сергей БОЛОТОВ

Будет новая въездная группа в город. Мы приняли стратегию развития Енисейска, и главное - сохранение культурного наследия, создание комфортной среды для жителей, развитие паломничества и туризма. К сожалению, мы не воссоздали той архитектурной среды, которой славился наш город. Нет целостности, чтобы хотя бы одна часть города выглядела как музей. Пока получилось лоскутное одеяло, рядом с отреставрированным домом - развалины. Ими тоже нужно заняться. Главная причина недостатков в том, что решения по реставрации принимались еще до появления общего плана действий.

Главный архитектор Красноярского края Константин Шумов рассказал о перспективах Енисейска:

- Нам удалось включить исторический центр Енисейска в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, сейчас стоит задача добиться включения в основной список. Чтобы достичь этой цели, межправительственной всемирной организации потребуется три года напряженной работы с участием международных экспертов. Стоимость работ - всего 5 млн рублей. Это копейки в море тех затрат, что сегодня идут из бюджета на восстановление Енисейска. А в итоге мы получим очень серьёзную вывеску - Енисейск, единственный из всех рукотворных объектов за Уралом, входящий в ЮНЕСКО.

На выездном совещании Общественного совета назвали проблему, у которой пока нет решения. В Енисейске за последние годы во время археологических работ было поднято большое количество останков. Около трех лет они могут находиться у археологов, а дальше? Один из вариантов – создание так называемой костницы в районе часовни Даниила Столпника. Костниц в России пока нет, появится ли первая в Енисейске, - вопрос пока открытый.

Православный путеводитель по святым местам Енисейска

Он выйдет 3 июля, чтобы жители края смогли подготовиться к поездке на юбилей Енисейска, который пройдет 9-10 августа.

Путеводитель будет в номере «Время веры» от 3 июля и на сайте kp.ru в специальной вкладке «Время веры».

Какие решения принял Общественный совет?

1. Рекомендовать правительству Красноярского края:

– продолжить сохранение и развитие Енисейска после 2019 года;

– рассмотреть вопрос о создании в Енисейске музея православной духовной культуры;

– рассмотреть возможность создания в Красноярском крае эффективной реставрационной базы для работы на религиозно-культурных объектах.

2. Рекомендовать Министерству Культуры Красноярского края:

– рассмотреть вопрос о создании энциклопедии Православия в Красноярском крае;

– рассмотреть возможность создания в Енисейске православного паломнического центра.

(из резолюции Общественного совета 19 марта 2019 года)

2014 и 2019 год

Богоявленский собор

Бывший кафедральный собор, один из лучших образцов сибирского каменного зодчества 30-50-х гг. XVIII века. В годы безверия был приспособлен под городскую котельную. Сейчас он находится на финальной стадии реставрационных работ. В марте на соборе установили купола. Церковные маковки для этого храма были изготовлены в Красноярском крае, а кресты - в Белгороде. Богоявленский собор станет центром юбилейных торжеств в августе 2019 года.