7 проектов из Красноярского края стали победителями конкурса «Православная инициатива»

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится уже 14 лет, в этом году было подано 1250 заявок из 77 регионов России и 14 стран. Победителями стали 255 проектов, в их числе 7 - из Красноярского края.

«Этапами веры». К 100-летию новомученичества в Красноярском крае

Две трети священномучеников, прославленных в нашем регионе, погибли в 1919 году, и Красноярская епархия объявила год 100-летия новомученичества в Красноярском крае. Организаторы проекта, издательский дом «Восточная Сибирь» планируют выставки и встречи в Красноярске, Енисейске, Канске и Норильске. Также будет подготовлен документальный фильм и научно-популярная брошюра о новомучениках.

«Корни и крона»

Фонд «Ладанка» в этом году снимет 15 видеофильмов, посвященных заслуженным деятелям культуры, науки, священнослужителям, представителям красноярских династий. Среди них святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Иван Шпиллер, Виктор Астафьев, Петр Словцов, Екатерина Иоффель и др.). Видеофильмы можно будет увидеть на краевых телеканалах, на сайтах и в социальных сетях.

«Пасхальные встречи: к юбилею В.П.Астафьева»

Педагогический университет готовится к 95-летию со дня рождения Виктора Астафьева вместе с горожанами. И готовит целый цикл мероприятий, главными из них станут открытая лекция «Религиозный поиск В.П. Астафьева», киноклуб, показ спектакля по мотивам рассказов сборника «Последний поклон», мастер-классы, публичные чтения «Мой Астафьев». На днях завершается конкурс научно-исследовательских, творческих и методических работ «Свет – миру» среди школьников, студентов, педагогов, посвященный юбилею писателя. Подведение итогов состоится 16 мая на торжественном закрытии фестиваля «Пасхальные встречи: к юбилею В.П. Астафьева».

«Россию любить и знать!»

Сосновоборский отряд Красноярской епархиальной Дружины разведчиков «Мангазея» приглашает школьников Сосновоборска и Есаулово в паломнические поездки, выезды в заповедник, пещеру, музеи, детские дома, на многодневные сборы. Все это для того, чтобы больше знать о малой Родине и быть готовым помогать людям.

«Классный отдых без родителей»

Общественная организация свободного творчества «Аэростат» намерена создать модель самостоятельного летнего отдыха подростков-инвалидов в двух инклюзивных лагерях «Трудово-2019» и православном лагере в скиту. В планах также паломничество до Енисейска, Клуб-мастерская, где подростки будут участвовать в мастер-классах к православным престольным праздникам. Ожидается, что участниками проекта станут не менее 100 детей.

Молодежный клуб миссионерской журналистики

В приходе храма во имя преподобного Сергия Радонежского микрорайона Горный (Красноярск) решили объединить два поколения одним общим делом. Ребята православного подросткового клуба «Благовестник» будут учиться азам журналистики, чтобы интервьюировать пожилых людей – создателей и носителей живой истории.

Для сплочения старых и малых запланированы паломнические поездки, общие праздники. По итогам общения в приходском листке «Светлый день» выходит постоянная рубрика. А итогом проекта станет макет двух книг «Мой храм», рассказывающих истории жизни прихожан.

«Время веры»

Четвертый раз побеждает в конкурсе Красноярский филиал ИД «Комсомольская правда» с проектом «Время веры». В этом году главная цель проекта – выпуск двух православных путеводителей. Один расскажет о храмах Красноярского края, напомним, сейчас только в Красноярской митрополии их более 230, в начале 90-х было только десять. При этом нет доступных широкой аудитории православных путеводителей.

Другой будет посвящен 400-летию Енисейска, его выпуск запланирован на 3 июля. И, конечно, ежемесячно будет выходить спецприложение в еженедельнике «Комсомольская правда» и программа «Время веры» на радио «КП» на 107, 1 FM.