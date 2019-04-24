Ледяной ветер, горячий плов и 100 мешков мусора «Комсомолка» подводит итоги необычного субботника

С помощью партнеров и друзей, а главное - при участии администрации Советского района, ведь наша «большая уборка» - подарок к юбилею района. Советскому уже 50, дата солидная, поэтому и друзей «Комсомолка» на субботник позвала солидных - компании «РУСАЛ», «В-Сибпромтранс», «КрасКом», «Орбита», филиал ПАО СК «Росгосстрах», управляющие компании «Холмсервис», «Авантаж», и «Радий».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Место для уборки было выбрано неслучайно, ведь пустырь на пересечении улиц Водопьянова и 9 Мая когда-то занимал базар. Потом его закрыли, ничего другого не появилось. И нерадивые горожане порой считают, что если место ничье, значит, и мусорить там можно. Пластиковые пакеты и бутылки, бумага и даже новогодняя елка - вот только небольшой перечь «добычи» участников субботника. Несмотря на холодную погоду, ветер и тучи, готовые вот-вот испортить всем настроение, участники акции не теряли бодрого расположения духа. Ребята обменивались рукопожатиями, девчонки фотографировались и пританцовывали под музыку. Мешки для отходов заполнялись очень быстро. Глядя на трудящихся, к нашему мероприятию присоединялись и жители Советского района. Кто-то просто шел мимо, увидел уборку, услышал веселую музыку и решил не оставаться в стороне. Мусору - нет! Среди участников субботника - наш давний друг, компания «Орбита», предлагает оборудование для мусоропровода, зачистное устройство мусоропровода и дефлектор мусоропровода. Им как никому другому понятна тема чистоты во дворах и подъездах многоэтажек:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы в принципе против мусора! - говорит Татьяна Рюрик, директор ООО «Орбита». - И я за все, что делает «Комсомольская правда», поэтому с легкостью присоединились к участию. К тому же субботники - эта та часть прошлого, то хорошее, которое мы должны перенести в настоящее. Мы находимся в Октябрьском районе, хотя работаем на весь город и край. Устанавливаем и ремонтируем мусоропроводы. Сейчас очень много внимания уделяется вопросам экологии, проводятся акции, флешмобы, и в них участвует очень много людей. Наверное, это говорит о том, что люди стали более ответственно подходить к наведению порядка в родном городе, к чистоте в своих дворах, да и на улицах Красноярска в целом! Людям хочется жить в чистоте. Фраза «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», очень правильная, на мой взгляд. Мы проводим мини-субботники каждую пятницу. И в нашей компании, конечно же, к мусору особое отношение, поэтому на такие мероприятия выходит 100% работников. Компания «Орбита» всегда готова вам помочь, предложить самое оптимальное и бюджетное решение, звоните! Запишите телефон - 29-34-567.

Наведем порядок вместе

Несмотря на то, что компания «КрасКом» обслуживает весь город, отношение к юбиляру, Советскому району, у них особое: - На территории Советского района расположены сотни объектов жизнеобеспечения, которые обслуживает «КрасКом», - рассказала Татьяна Лукина, руководитель пресс-службы предприятия. - Здесь проходит пятая часть от общей протяженности городских сетей водоснабжения и водоотведения. На о. Татышев находится самый мощный водозабор Красноярска площадью свыше 15 000 м2 . Другой важный объект коммунальной инфраструктуры - левобережные очистные сооружения - обеспечивает очистку сточных вод, которые приходят не только из Советского, но и Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города. Красноярск - это наш большой дом, поэтому мы всегда принимаем активное участие в субботниках, и не только Советского района. Круглый год в компании также проводятся санитарные пятницы. Чистота территории водозаборных сооружений - неотъемлемый элемент безопасной работы. От чистоты территории зависит и чистота источников питьевого водоснабжения краевой столицы - водосборных скважин на островах Енисея. По данным компании, территория водозаборов занимает 28 футбольных полей. Сложно представить, какой это фронт работ, но две с половиной тысячи работников «КрасКома» с ним успешно справляются, а весна для «КрасКома» это еще и время противопожарной подготовки: - После схода снега мы всегда убираем сухую траву и формируем по периметру санитарной зоны водозаборов защитные полосы от низовых пожаров, - поясняет Татьяна Лукина.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Большие планы работы у компании и на лето - самый жаркий период в подготовке к зиме городских систем жизнеобеспечения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности «КрасКома»:

- Мы сохраняем взятые два года назад темпы капремонтов муниципальных объектов, - отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. - В этом году на летнюю ремонтную кампанию в бюджете предприятия заложено около полумиллиарда рублей, еще более 300 млн руб. пойдет на реконструкцию первой очереди механической очистки левобережных очистных сооружений и 65 млн руб. - на восстановление благоустройства. Общий объем инвестиций предприятия в этом году превысит 800 млн рублей.

Комфорт дома и во дворе

Самый большой по численности десант на субботнике был от управляющей компании «Холмсервис». Большинство домов, которые обслуживает организация, - в Советском районе, поэтому он для них - родной дом, о котором они заботятся уже много лет: - На рынке по управлению и содержанию жилого фонда наша компания уже 13 лет, - рассказывает Светлана Шмидт, руководитель службы эксплуатации и ремонта УК «Холмсервис». - Обслуживаем 74 многоквартирных дома, плюс пять двухэтажек в микрорайоне Покровка. Это дома с печным отоплением и септиками. На благо жильцов трудятся 200 сотрудников нашей компании. Основной наш девиз - безопасное и комфортное проживание. Мы одна из тех компаний, которые большое внимание уделяют эстетическому восприятию. Для нас комфорт - это еще не все. Ежегодно в наших дворах высаживаем деревья и кустарники, содержим газоны. Каждый год мы закупаем на полтора миллиона одной только цветочной рассады, чтобы газоны каждого двора были привлекательными. У нас есть специальные бригады, которые занимаются содержанием зеленых насаждений. Делаем санитарную и омолаживающую обрезку деревьев. Надо отметить, что когда застройщики сдают в эксплуатацию дворы, они не очень зеленые, там мало деревьев. А все наши жители очень любят находиться в комфортных дворах, где много зелени. Поэтому мы высаживаем ели, рябины, калины. И в конкурсах очень любим участвовать!

Кстати, стоит напомнить, что дворы, которые обслуживает компания «Холмсервис», неоднократно становились победителями в различных номинациях «Лучших дворов города»: - Наши работники стараются сами придумывать различные архитектурные формы, - поясняет Светлана Шмидт. - Мы изобрели клумбу под названием «Бабочка», при помощи сварщиков ее воплотили. И жителям очень нравятся наши идеи. При помощи инженерного оборудования наши плотники и столяры изготавливают перголы (деревянные навесы для защиты от палящего солнца) и пирамидки. Наши специалисты имеют большой опыт в садово-парковом хозяйстве, а наш генеральный директор - Ирина Сидорова - человек ответственный и любит работать на 5 с плюсом. И такие же требования предъявляет к своим подчиненным. У нас сложился крепкий руководящий костяк. Кроме дворов, которые обслуживает УК «Холмсервис», они содержат аллею Солнца на улице Алексеева. Следят за порядком и ежегодно высаживают там деревья и кустарники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто работает, тот ест!

Замерзших, но довольных участников акции в конце пути ожидал горячий плов и чай от компании «Холмсервис». А еще прекрасное настроение и ощущение сделанного дела, очень важного дела. Поскольку, если мы понемногу будем приобщаться к цивилизованному миру и решать «мусорный вопрос», мы избавим город от многокилометровых свалок.

С юбилеем

Олег ГОНЧЕРОВ, генеральный директор компании «КрасКом»:

- Самый молодой район Красноярска за эти полвека стал для трехсот тысяч красноярцев, в числе которых я и моя семья, не просто местом жительства, - он стал родным домом. От всей души поздравляю наш район с юбилеем и желаю всем его жителям здоровья, благополучия и всего самого доброго! Пусть Советский район и дальше развивается, преображается и становится лучше с каждым днем.

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Советском районе в этом году «КрасКом» продолжит ремонт сетей внутри проходного коллектора в Зеленой Роще:

- Капитальный ремонт этих сетей крайне важен для всего микрорайона, - поясняет Олег Гончеров. - Дело в том, что проходные коллекторы в Зеленой Роще были построены еще в 60-е годы прошлого века КраМЗом. Состояние железобетонных конструкций на сегодняшний день оценивается как неудовлетворительное. Это обусловлено тем, что в 90-е годы коллектор был брошен заводом и по сей день остается бесхозным. В 2014 году департамент городского хозяйства разработал проект по капитальному ремонту коллекторов в Зеленой Роще. Отремонтировать нужно 21 км коммуникаций и сам железобетонный короб. На момент разработки сметная стоимость проекта составляла 680 млн рублей, поэтому работы разбиты на этапы. В прошлом году начался капитальный ремонт коллектора в районе улицы Николаева. В этом - запланирован второй этап капитального ремонта на двух участках - от ул. Николаева, 3г до ул. Устиновича, 18 и от пр. Металлургов, 33-37, 39а/2 до ул. Устиновича, 24 - 26.

Общая стоимость работ в 2019 году составляет 61,12 млн рублей. Финансирование совместное, из бюджета города, края и средств компании «КрасКом», на которые отремонтируют сети водоснабжения и канализации, проходящие внутри коллектора. Так поэтапно в микрорайоне Зеленая Роща Советского района будет наведен порядок с подземными коммуникациями.