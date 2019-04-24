Участники «Клуба выходного дня» увидели сцену музыкального театра с двух сторон!

Вторая встреча клуба прошла в музыкальном театре, который, кстати, в этом году получил самую престижную театральную премию России, «Золотую маску»! Знакомство началось с закулисья, теперь дети и взрослые знают, как делают парики и бороды, шьют костюмы, готовят и хранят декорации. Все можно было потрогать и примерить, сделать фото в новом образе! Стоя за кулисами, мы наблюдали за установкой декораций к вечернему спектаклю.

Саша занимается в школьном театре четыре года, с первого класса, и оценил экскурсию профессионально:

- Не ожидал, что в театре так много разных костюмов и париков. Очень понравились декорации. Еще понравилась сцена, она очень большая, я на такой еще не выступал. В будущем хотел бы стать кинозвездой, а пока занимаюсь в театре, думаю, это мне поможет в будущем.

Экскурсию провели солистки музыкального театра Татьяна Танких и Наталья Ронская. Они, кстати, напомнили маленьким зрителям, как нужно вести себя в театре.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А в воскресенье приемные семьи увидели сцену с другой стороны, уже как зрители. Они посмотрели детский спектакль «Аленький цветочек». В музыкальном театре побывали 55 человек из 12 семей и каждая семья получила в подарок книги издательского дома «Комсомольская правда».

Следующий выход «Клуба выходного дня» - на мастер-классы в детскую студию Мим-театра «За двумя зайцами» и в музей-усадьбу Юдина.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.