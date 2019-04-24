Репка, Дедка, Бабка, Кошка, Жучка и Мышка – энергетики ТЭЦ-2 стали артистами

Новая встреча благотворительного проекта «Поделись теплом», который уже много лет реализует Сибирская генерирующая компания, была особенной во всех отношениях. В детскую больницу приехал… театр. И не обычный, а волонтерский, самодеятельный. Все сотрудники этого театра, от режиссеров до артистов и костюмеров - энергетики Красноярской ТЭЦ-2, а в репертуаре – пока всего одна сказка «Репка». Как прошла премьера? Чему смеялись и аплодировали зрители? Как сами артисты оценили свое творчество? Рассказываем!

- Дед, ты бороду приклеил?

- Кошка и Мышка, усы готовы?

- И Жучке – усы!

Внучка навертела игривые хвосты. Бабушка Маргарита пытается сделать макияж, который прибавил бы ей лет 40, но все тщетно.

Сочная, ярко-желтая Репка командует парадом, ей по должности положено… Последние приготовления перед первым в их жизни детским спектаклем.Все волнуются. На работе, в цехах ТЭЦ все понятно, а здесь…

Фото: пресс-служба СГК

«Кошка – такая зайка!»

Актовый зал краевой клинической детской больницыпревратился в зрительный зал театра. Все 55 мест заняты: мамы с малышами, школьники - самостоятельные, они в стационаребез родителей.

Сказка начинается, и сразу же шум, гам, аплодисменты. Дети радуются знакомому сюжету, а то, что «Репка» на новый лад, в стихах, только прибавляет эмоций – слушать легко и интересно.

Все смеются, старшие дают советы, как справиться со строптивой Репкой, настроение – отличное.

Дети переживают за Репку, рассматривают стильную Кошку, поднимают ножки и пищат, когда выбегает шустрая Мышка.

Сюжет развивается быстро, и вот дружная команда справилась с Репкой.

Дети бегут делиться впечатлениями:

- Какая кошечка красивая, как настоящая!

- Смотри, Репка большая! Как у нашей бабушки на даче.

Фото: пресс-служба СГК

Мамы тоже оценили необычный спектакль.

- Это и вправду сотрудники ТЭЦ-2? Я думала, перед нами студенческий театр или грантовый проект. Я работаю в молодежном центре и могу оценить, сколько вложено усилий, - это очень круто, - говорит Вероника Порфирьева из Железногорска,мама семилетней Василины. – Дочь узнала о спектакле накануне, очень ждала. И видите, ей все понравилось! Спасибо вам!

- В нашей больнице лечатся дети от 2,5 до 18 лет из самых разных уголков края, из Тувы, - рассказывает Екатерина Комарова, педагог кардионефрологического отделения краевой клинической детской больницы. – Такие представления очень украшают больничные будни, они нужны. Честно говоря, я не ожидала такого высокого уровня. И костюмы шикарные, речь поставленная, - молодцы. Пять с плюсом!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Раскрываем секреты

Откуда отличная дикция и актерское мастерство? Практически все участники спектакля — люди творческие, КВНщики, играть на сцене им привычно. Для всех праздников готовят поздравления и «капустники» на ТЭЦ. Но детский спектакль ставили и показывали впервые.

- Мы не знали, какого возраста дети будут в зале, переживали. Но все получилось, дети встретили нас очень тепло, смотрели с открытыми ртами, смеялись. И мы сами получили удовольствие, - доволен дебютом Сергей Семенюк, инженер котельного цеха, а сегодня Собака из «Репки».

- Готовились две недели, - рассказывает подробности «закулисья» Марина Бондаренко, руководитель команды, начальник отдела кадров ТЭЦ-2. - Репетировали на станции, в актовом зале в обеденный перерыв. - Костюмы искали по «сусекам» – у родных и друзей. Одежду для Репки раздобыть не смогли, сшила буквально за ночь.

Фото: пресс-служба СГК

Каждый внес свой вклад, получилась хорошая командная работа.

- Все как на станции, - смеются энергетики.

- Идея театра в больницах нам очень понравилась. Мы готовы и в дальнейшем приезжать в социальные учреждения, подготовим репертуар! Мы хотели, чтобы у детей поднялось настроение, чтобы они улыбались, - резюмирует Внучка Александра Алексейцева.

В ролях сотрудники Красноярской ТЭЦ-2 СГК:

Репка - Марина Бондаренко, начальник отдела по работе с персоналом ТЭЦ-2:

Дед - Владимир Ступак, монтер пути

Бабка - Маргарита Зарихта, специалист по кадрам ТЭЦ-2

Внучка – Александра Алексейцева, специалист по кадрам ТЭЦ-2

Кошка - Ирина Вахнина, инженер

Жучка - Сергей Семенюк, машинист-обходчик по котельному оборудованию

Мышка – Никита Носов, электрослесарь

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании:

– Проект «Поделись теплом» родился несколько лет назад, накануне нашего профессионального праздника - Дня энергетика и Нового года. Проект «Поделись теплом» действует круглый год. Его подопечные - не только красноярцы старшего возраста, но многодетные и малообеспеченные семьи, горожане с ограниченными возможностями. Те, кто особенно нуждается в душевном тепле.

Молодые специалисты компании всегда откликаются на предложения и сами выходят с инициативами. К примеру, после премьеры «Репки» в краевой детской больнице энергетики готовы и просят организовать им выступления и на других площадках, и мы можем только приветствовать это желание молодежи делиться теплом, от сердца к сердцу.

Фото: пресс-служба СГК

К слову, волонтерские инициативы энергетиков Красноярской ТЭЦ-2 не только творческие, они разные, главное – полезные. Есть, к примеру, экологические - каждый год они высаживают деревья, наводят порядок в Сквере тепла и света (ул. Семафорная). Какие еще? Под Новый год собирают игрушки и отвозят в детские дома, а перед началом учебного года помогают собрать в школу нуждающихся ребят. Всегда участвуют в праздниках, организуют интересные площадки на «Городской Масленице», фестивале «Радуга».

Справка КП

Сибирская генерирующая компания – крупный энергохолдинг, в который входят ТЭЦ, ГРЭС и тепловые сети в шести регионах Сибири: Красноярский край, Кузбасс, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Тыва, Новосибирская область. В Красноярске это три ТЭЦ и 50% городских тепловых сетей.