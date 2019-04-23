2019-04-23T11:01:16+03:00
Происшествия

В Красноярске студенты вуза организовали террористическую ячейку для вербовки боевиков

Задержаны, осуждены [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске студенты вуза организовали террористическую ячейку для вербовки боевиковВ Красноярске студенты вуза организовали террористическую ячейку для вербовки боевиковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске задержаны и осуждены студенты одного из вузов города, которые организовали террористическую ячейку и занимались вербовкой молодежи в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещенная в России).

В Красноярске студенты вуза организовали террористическую ячейку для вербовки боевиков.

В пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что активная работа вербовщиков велась в период с 2016 по 2018 годы. На съемной квартире они организовали себе что-то вроде штаба, куда зазывали других студентов и начинали их осторожно «обрабатывать». На кого-то уходило несколько недель, на кого-то – месяцы.

Те, кто становился адептом террористической идеологии, получали «путевку» на обучение в Афганистан, где находится одно из подразделений запрещенной организации. Таким образом за два года из Красноярска туда уехали шесть молодых людей, чтобы принимать участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

В июне 2018 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам управления ФСБ по краю при поддержке краевой полиции и Росгвардии удалось задержать вербовщиков. На двух их них, Нарзуллоева Х.О. и Кодирова Д.Н., были заведены уголовные дела по ч.1.1 ст.205.1 УК России (содействие террористической деятельности). На третьего Ниезова И.М. – уголовное дело по ст.205.6 УК России (несообщение о преступлении).

Дела Нарзуллоева и Кодирова рассматривал Дальневосточный гарнизонный военный суд с февраля по март этого года. Наказание, которое имя назначено: одному 10 лет строгого режима, второму 8 лет общего режима.

В январе этого года Центральный районный суд Красноярска признал виновным и Ниезова, он остался на свободе, но должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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