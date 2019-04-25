Обращение митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона

Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!

Во Вселенной настало время возгласа, возвещения святой вести. И под небесами, во всех христианских храмах и общинах раздается: «Христос Воскресе!». Звучит в сердце каждого человека, который верует в жизнь вечную, Иисуса Христа и Святое Его Евангелие.

Что дает нам Пасхальная радость? Чему мы так радуемся? Началу новой жизни — обновленной, неповторимой и непохожей на ту, что была до Воскресения Христова; даже на ту, что была у каждого из нас до сегодняшнего дня Пасхи, до сегодняшнего Пасхального торжества.

Что произошло с каждым из нас во время Великого поста? Мы можем ответить на этот вопрос так: обновление и очищение наших душ. Мы старались как могли призывать имя Божие во время Великого поста. Мы стремились раскаиваться, размышлять над своей жизнью и своими поступками — и результат был достигнут. Радость новизны, нашего духовного перерождения, радость того, что жизнь вечная стала ближе и чувство ее присутствия наполняет наши души, сердца, телеса.

Возлюбленные братья и сестры! Мы все знаем, что наше тело — смертно. Но душа наша — бессмертна, и это и есть наша жизнь. Мы стремимся к обретению вечной жизни, что открылась человечеству во всей полноте в Воскресении Христа — во всей его могучей силе и победе над злом, грехом и адом. И, очищая свое тело от болезни греха, мы готовим его к будущему восстанию, когда Господь придет второй раз, чтобы поднять и телеса наши для радости вечной жизни.

Господь призывает нас Своей Пасхой строить жизни на земле так, чтобы Царство Божие всегда пребывало в наших сердцах. Царство Божие, сказал Господь, внутри нас есть (Лк. 17:21), но выражено оно чувством любви к жизни, к Божиему творению, к самому Господу. Выражается оно благодатной силой, которая дается в Пасхальном Воскресении Господа Иисуса Христа.

Сердечно, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с пасхальными днями! Желаю многолетия, Божиего благословения и призываю вас всех хранить любовь, уважение и почитание друг друга: старших и младших. Призываю вас стремиться в храмы Господние, творить добро, которое и будет знаком для нас, знаком того, что Царство Божие внутри нас.

Пасхальной радости всем, кто живет рядом с нами, кто руководит нами, кто сохраняет мир на земле, кто борется с беззаконием и насилием!

Митрополит Красноярский и Ачинский, глава Красноярской митрополии

(Из Пасхального послания, апрель 2019 года).