Медики считают безопасными противогололедные материалы, которыми обрабатывают тротуары и проезжую часть Красноярска

Главный пульмонолог столицы Андрей Белевский опроверг информацию о том, что реагенты, которыми обрабатывают дороги Москвы и Красноярска, могут приводить к возникновению аллергий, астм и раковых болезней.

Напомним, что Красноярск второй год убирают реагентами, которые производят в Пермском крае на Уральском заводе противоголедных материалов. Как отмечали в мэрии, составы УЗПМ хорошо зарекомендовали себя в действии, но в начале апреля некоторые депутаты горсовета попросили провести дополнительную проверку.

Между тем, аналогичные вопросы на днях заинтересовали и депутатов Мосгордумы, организовавших круглый стол с участием медиков, дорожников и эко-активистов. Противогололедные реагенты не могут приводить к возникновению аллергий, астм и раковых заболеваний. С таким заявлением выступил главный пульмонолог столицы Андрей Белевский на круглом столе.

- Никакого роста пульмонологических заболеваний и катастрофического всплеска астм, как об этом говорят некоторые СМИ и общественники, в Москве нет, - уточнил заведующий пульмонологии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Белевский. - Это неправда. Также как нет связи между ростом онкологии и раком легкого и применением противогололедных реагентов. В Москве внедрена программа по ранней диагностики онкологических заболеваний. Она и даст статистический рост за счет того, что мы больше выявляем людей с этим заболеванием.

Составы УЗПМ хорошо зарекомендовали себя в действииФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, заметил Андрей Белевский, число аллергиков стремительно растет и в странах, где не используются никакие реагенты. Связано это с совершенно иными причинами, в том числе и генетического характера.

- Кроме того, весной из-под снега проявляется сильный аллерген, так называемая «грибковая флора», которая никак не зависит от реагентов, - объясняет доктор. - Ринит может быть вызван реакцией организма на грибок, пребывающий в окружающей среде.

Белевский также прокомментировал информацию некоторых СМИ, ссылающихся на профессора Александра Чучалина:

«Заявления о том, что рост онкологии связан с использованием реагентов, как интерпретировали в СМИ слова А.Г. Чучалина, моего учителя, не соответствуют действительности и не подкреплены никакими доказательствами».

А доктор технических наук Московского автомобильного дорожного института (МАДИ) Эдуард Котляровский и вовсе напомнил собравшимся о школьных курсах химии и физики.

- Реагенты не испаряются. Соль испаряться не может. Это противоречит законам физики. Все поставляющиеся реагенты проходят жесткий входной контроль, - пояснил Котляровский.

Помимо медиков и специалистов дорожной отрасли, руководитель фракции КПРФ Леонид Зюганов, выступивший в роли организатора, пригласил на мероприятие представителей химико-экологической организации «Эхо», ранее заявлявших о недоверии московским властям, утверждавшим о безопасном составе реагентов, высыпаемых на улицы. Активисты организовали сбор проб в разных точках города и провели исследование.

Его результаты озвучил руководитель организации Михаил Рейнов:

«В том числе мы проверяли реагенты на тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Все значения – ниже предела обнаружения. Что очень хорошо. Вопросов к составу реагентов у меня нет, но есть вопросы к соблюдению норм распределения и следованию технологии.

По итогам мероприятия, участники предложили рассмотреть возможность организации в Москве специальных курсов для дворников, чтобы обучить их правильно работать с противогололедным материалом.