Весенний сезон охоты-2019 открывается в Красноярском крае

В Красноярском крае открывается весенний сезон охоты. Он стартует уже в эту субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона. Рассказываем о сроках, ограничениях и запретах охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Первыми расчехлить ружья разрешат жителям Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Новоселовского, Ужурского, Шарыповского и Шушенского районов. Строго на 10 дней – с 27 апреля по 6 мая!

Следующие – охотники Абанского, Ачинского, Березовского, Бирилюсского, Боготольского, Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, Дзержинского, Емельяновского, Иланского, Ирбейского, Казачинского, Канского, Козульского, Манского, Мотыгинского, Назаровского, Нижнеингашского, Партизанского, Пировского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, Тасеевского, Тюхтетского, Уярского районов, а также части Енисейского (от южной границы района до 60 градусов с.ш). Тут другие даты – с 4 по 13 мая.

За ними - Кежемский, Северо-Енисейский, северная часть Енисейского (от 60 градусов с.ш до границы района), южная часть Туруханского и Эвенкийского (от южных границ районов до 64 градусов с.ш). Охотиться здесь можно с 11 по 20 мая.

В Туруханском районе (от 64 градусов с.ш до Северного полярного круга) и на севере Эвенкийского (от 64 градусов с.ш до северной границы района) с 18 по 27 мая.

Север Туруханского (от Северного полярного круга до 68 градусов с.ш), юг Таймырского Долгано-Ненецкого (от южной границы района до 72 градусов с.ш) – с 25 мая до 3 июня.

И на севере Таймырского Долгано-Ненецкого района (от 72 градусов до северной границы района) с 1 по 10 июня.

КОНКРЕТНО

Охота на водоплавающую дичь запрещается:

- в Каратузском районе: на Тюхтетских и Шадатских болотах, на прудах Черемушинский, Сагайский, Старомолинский;

- в Минусинском районе: на озерах Тагарское, Сухое, Малый Кызыкуль, Кругленькое, Пресное;

- в Новоселовском районе: на озере Интиколь;

- в Ужурском районе: на озерах Большой Косоголь, Малый Косоголь, Салбат.

Запрещается ВЕСЕННЯЯ охота на водоплавающую дичь:

- в Дзержинском районе: на болоте Потоньше, на заливах озера Улюколь;

- в Мотыгинском районе: на острове Осиновый Мотыгинского многоостровья;

- в Таймырском Долгано-Ненецком районе: в поймах рек Большая Балахня, Новая в границах сельского поселения Хатанга; на островах Кабацкий, Большой Леонтьевский, Малый Леонтьевский; в границах Дудинки;

- в Ужурском районе: в пойме реки Сереж от села Косоголь до села Михайловка;

- в Ужурском и Шарыповском районах: на южном участке озера Белое на границе районов.

Кроме того, запрещается применение петель для отлова волка в целях регулирования его численности в Ермаковском и Шушенском районах.