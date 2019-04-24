Пасха 2019 в Красноярске: как сделать праздничный кулич в домашних условиях и где купить самую вкусную пасху

Пасха – самый почитаемый христианский праздник. Время надежд, построение планов на будущее. Не зря он приходится на весеннее время, когда и природа, и люди просыпаются от «зимней спячки» и готовятся встретить лето. Это еще и семейный праздник, с необходимой кулинарной атрибутикой. На столе в этот день непременно должны быть окрашенные яйца и пасхальный кулич. Многие хозяйки пекут куличи самостоятельно, выискивая варианты рецептов в Интернете. Их множество. И легко потеряться в таком многообразии, поэтому мы предлагаем вам определиться, что должно входить в состав традиционного пасхального кулича.

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Кулич – это русский вариант названия пасхального хлеба. У нас он обычно сладкий, но готовится по различным рецептам и включает в себя самые разные ингредиенты. Одно точно – это изделие из дрожжевого теста, цилиндрической формы. В качестве специй применяют ваниль, кардамон, мускатный орех. Кто-то добавляет изюм или цукаты. Это уже на вкус домочадцев. Нужно учитывать, что слишком большое количество начинки забивает вкус самого хлеба. Поэтому добавляя изюм, знайте меру! Буквально пригоршню. И перемешать тесто нужно тщательно, иначе часть кулича у вас будет изобиловать изюмом, а часть останется пустой.

Фото: предоставлено «ДиХлеб»

В различных регионах России куличи выпекали в разных формах (например, в Вологодской губернии в форме раскрытого ягодного пирога), но чаще всего ему придавали форму высокой церковной просфоры (литургический хлеб) и делали его как можно более скоромным (то есть не постным). Это достигалось добавлением в тесто большого количества яиц и масла.

В приготовлении любых хлебобулочных изделий важную роль играет мука. От ее качества зависит и пышность теста, и вкусовые качества.

Фото: предоставлено «ДиХлеб»

По традиции, сверху кулич оформляется глазурью или сахарной пудрой. В продаже также есть сладкие цветные украшения, который придают готовому изделию торжественный и веселый вид.

Пасхальный кулич принято освещать в церкви. Поэтому те, кто собирается готовить его самостоятельно должны позаботиться о том, чтобы выпечь его заранее и успеть отнести на праздничную службу. А те, кто приобретают куличи в магазинах и пекарнях, знают, что сейчас большинство продаваемых куличей уже освещены.

Выбор за вами – печь пасхальный кулич самостоятельно или купить готовый. Главное, чтобы настроение у вас было поистине праздничным.

Фото: предоставлено «ДиХлеб»

С праздником светлой пасхи!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи! Самое главное, чтобы наши близкие были счастливы, чтобы дома был уют, понимание и любовь!

Ну а мы порадуем вас праздничными куличами - вкусными и полезными, от вашего завода ДиХлеб!

С любовью и заботой о вас!

Евгений ДЕМИДОВ, генеральный директор Дивногорского хлебозавода

Фото: предоставлено «ДиХлеб»

Список пекарен:

МАГНИТ Кр-к, ул.Карамзина, 5

МАГНИТ Кр-к, ул.Свердловская, д.8

МАГНИТ Емельяново, ул.Московская, 236

МАГНИТ, Кр-к, ул. Авиаторов, 50

МАГНИТ Кр-к, ул. Взлетная, 6А

МАГНИТ Кр-к, ул. Караульная, 46

МАГНИТ Кр-к, ул. Киренского д2И

МАГНИТ, Кр-к, ул. Шевченко, 46

МАГНИТ Кр-к, ул.26 Бакинских Комиссаров, 28А

МАГНИТ Кр-к, ул.Амурская, 32

МАГНИТ Кр-к, ул.Коломенская, 23А

МАГНИТ, Кр-к, ул.Маерчака, 45

МАГНИТ Кр-к, ул.Новосибирская, 64

МАГНИТ Сухобузимо, ул.Комсомольская, 33, пом.3

МАГНИТ Див-к, ул. Чкалова, д.119

МАГНИТ Подгорный, ул. Строительная, д. 27 Б

ПЯТЕРОЧКА Кр-к, ул. Бограда, д.134( пекарня)

ПЯТЕРОЧКА, Кр-к, ул.Авиаторов, д.47, пом.163

БАТОН пр-кт Металлургов, 12

БАТОН ул.Павлова, 55 .

БАТОН ул.Судостротельная 101