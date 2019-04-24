6 вопросов о летней школе «Ученые будущего»

Образовательный проект успешно стартовал в прошлом году и продолжает развиваться.

Тест для красноярских родителей

Если хотя бы на 5 из 6 вопросов вы ответите да, отправляйте заявку в школу на сайте ученыебудущего.рф! Прием идет до 18 мая.

Вопрос №1

Ваш ребенок учится в 8-10 классе и его любимые предметы – физика, математика, информатика, робототехника?

Это замечательно! Очевидно, в вашей семье растет будущий инженер. Тоже так думаете? Отправляйте заявку!

Основная задача проекта – научить школьников планировать, проектировать, производить и главное, применять инженерные продукты. Проектов несколько, работа поэтапная. К примеру, в прошлом году на первом этапе школьники должны были сделать и оснастить водяную ракету, запустить ее на 50 метров. Финал проекта, своего рода экзамен, – сборка и запуск стратостата с собственноручно запрограммированным оборудованием на высоту 25-30 километров. Стратостаты отправляются в небо вовсе не для красоты. Там, на высоте, они собирают данные, которые школьники потом обрабатывают, подтверждая или опровергая свои научные гипотезы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704974" frameborder="0"></iframe> Иван Тимофеенко, директор Летней научной школы «Ученые будущего», кандидат физико-математических наук, сооснователь Интерактивного музея науки «Ньютон Парк».Майя ЕРШОВА

Вопрос №2

Чем именно будут заниматься школьники две недели? Что делать в процессе обучения?

Расчетные модели? Прототипирование? Микропроцессорные системы? Знакомы эти слова?

Дайте прочитать вашему сыну или дочери нижеследующий текст о формате школы. Если он не вызывает вопросов и все понятно, тогда вам точно нужно попробовать свои силы!

- «Ученые будущего» – это проектное обучение. Будут сформированы команды, в каждой - юные специалисты по трем разным направлениям:

- Физика и математика: проработка научной миссии проекта, построение математических моделей процессов, проверка их на практике и подготовка рекомендаций для инженеров и программистов.

- Программирование и микроэлектроника (IT): проектирование, кодирование и создание «электронной начинки» приборов, нужных для выполнения научной миссии проекта.

- Инженерия и прототипирование: проектирование и изготовление научного оборудования по рекомендациям физико-математического и IT-направлений.

Вопрос №3

Вашему ребенку скучно на уроках? Он хочет знаний, которых комплексно и на практике не дают в школе? Отличная новость – именно такие воспитанники и нужны! Не тяните с заявкой.

В летней школе с детьми занимаются аспиранты, преподаватели и научные сотрудники Сибирского федерального университета, Сибирского аэрокосмического университета, Красноярского научного центра СО РАН. Есть и лекции, но в основном это практические занятия, цель которых - научить мыслить логически, работать в команде, творчески решать любую задачу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704975" frameborder="0"></iframe> Выпускник летней школы-2018 Семен Асанин, десятиклассник лицея №6.

Вопрос №4

Любознательность и активность – это про вашего ребенка?

Если ответ положительный, то в «Ученых будущего» ему наверняка понравится. Организаторы обещают, что кроме занятий будет и активный досуг, и спорт, и бассейн, и дискотеки, и выезды в город.

А если ответ отрицательный, то вашему домашнему подростку самое время выходить в большой мир.

Вопрос №5

Когда будет работать летняя школа «Ученые будущего»? Вы свободны в это время?

Даты - с 20 июля по 3 августа. Подходит? Не медлим, заходим на сайт ученыебудущего.рф и отправляем заявку!

Вопрос №6

Знаете, что школа бесплатная? Да, это так.

Абсолютно все затраты организаторы - благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - согреваем сердца» взяли на себя. Этот уникальный образовательный проект – благотворительная история, работа с одаренными школьниками - стратегическое направление работы энергохолдинга. Цель – привлечь внимание к инженерной отрасли, к науке. Это вклад компании в будущее страны.

Почему в «Ученых будущего» классно?

Отвечает выпускник летней школы-2018 Семен Асанин, десятиклассник лицея №6:

- Первая причина – очень хорошие знания, которые ты получаешь, и в школе будет намного легче. Вторая – новые друзья, а это новые друзья – это всегда хорошо! Третья – веселое времяпрепровождение, а четвертая причина, важная для родителей, в школе отличные условия.

- Лучше, чем на даче?

- Гораздо лучше!

Кстати, для школьников, которые уже прошли обучение в 2018 году, состоится конкурс на участие в роли волонтера летней научной школы «Ученые будущего». Волонтеры будут помогать команде организаторов.

НА ЗАМЕТКУ

Набор будет проходить поэтапно.

Прием заявок до 21.00 (красноярское время) 18 мая на сайте ученыебудущего.рф

Первый этапа 19 мая – онлайн-тестирование

Участники должны продемонстрировать свои практические и теоретические знания по выбранному направлению:

- физико-математическое;

- программирование и микроэлектроника;

- инженерное и прототипирование.

Для участия в тестировании в 18.30 всем зарегистрировавшимся будет выслана ссылка на экзамен.

Уважаемые родители и дети! Конкурс – большой, да, но не нужно бояться пробовать. Участвуйте!

22 мая – объявление победителей 1 тура

Второй этап: деловая игра

25 и 26 мая

Для победителей 1-го этапа пройдет деловая игра. Оцениваются такие навыки, как коммуникативность и креативность, умение адаптироваться и работать в команде, организаторские способности. Почему это суперважно? Читайте ответ в рубрике «Прямая речь».

30 мая – объявление победителей

Из 120 человек будет выбрано 48, которые пройдут на летнюю научную школу «Ученые будущего».

Третий этап: с 20 июля по 3 августа – летняя научная школа «Ученые будущего» в экокемпинге «Солнечный». Ул. Лесная, 2/2.

Справка КП

Сибирская генерирующая компания – крупный энергохолдинг, в который входят ТЭЦ, ГРЭС и тепловые сети в шести регионах Сибири: Красноярский край, Кузбасс, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Тыва, Новосибирская область. В Красноярске это три ТЭЦ и 50% городских тепловых сетей.