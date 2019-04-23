Мэрия Красноярска потребовала от «Сибиряка» снести возводимую «свечку» в Покровке

Жители 3-го микрорайона «Покровский» возмущены строительством высотки под своими окнами. Рядом с уже возведенной одноподъездной «свечкой» строители заложили фундамент второй, да так, что два дома будут соприкасаться углами. И дело тут не в архитектурном решении. А в том, что возводится этот дом незаконно. Его не было изначально в проекте, на этом месте должна быть придомовая территория – с детской площадкой, парковкой, беседками. Судя по всему, из двух вариантов – сделать автопарковку или нагромоздить 300 квартир – второй оказался для застройщика на 300 миллионов выгоднее.

Инициативная группа обратилась за разъяснениями в администрацию города. Ответ пришел из департамента муниципального имущества и земельных отношений, за подписью начальника отдела муниципального контроля С.В.Антипина.

Цитируем: «На ваше обращение по вопросу самовольного строительства объекта, расположенного вблизи с объектов «Жилой дом №9, III микрорайона жилого района «Покровский», департамент сообщает следующее.

В рамках регламента, утвержденного распоряжением администрации города Красноярска от 05.07.2011 года № 90-р «Об утверждении регламента взаимодействия органов администрации города Красноярска при выявлении самовольного размещения объектов на территории города Красноярска», ООО «УСК «Сибиряк» направлено уведомление об освобождении земельного участка от самовольно возведенного объекта в 30-дневный срок, с момента получения уведомления. В случае неисполнения уведомления департамент примет меры по освобождению земельного участка в рамках действующего законодательства».

Предписание есть - исполнения нет

За неисполнение такого решения «Сибиряку» грозит административная ответственность.

Судя по дате на документе, отправлен он был инициативной группе, которая делала запрос, 1 апреля. Но жители микрорайона уверяют, что никто и не думает ничего сносить. Напротив, рабочие на стройплощадке активировались, трудятся с удвоенной силой. И уже готов первый этаж.

Добавим, что до сих пор самым густозастроенным районом считались «Белые росы» - настолько узко друг к другу налеплены дома. Но между ними хоть проехать можно. Видимо, «Сибиряк» решил в «Покровке» установить свой рекорд.