Дачные маршруты в Красноярске переходят на постоянное расписание с 27 апреля

Начинается дачный сезон и специальные автобусные маршруты, которые была запущены в пробном режиме две недели назад, с 27 апреля переходят на постоянное расписание. В департаменте транспорта рассказали, что количество рейсов увеличивается до 76. Этого должно хватить, чтобы удовлетворить запросы красноярцев.

Дачные маршруты:

- № 18 Предмостная площадь – Сады: проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – улица Корнетова – улица Московская – улица Мичурина – улица Кутузова – улица Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады;

- № 18С ОАО Красфарма – Сады: улица 60 лет Октября – улица Павлова – улица Мичурина – улица Кутузова – улица Монтажников – автодорога на Кузнецовское плато – Сады;

- № 40 Предмостная площадь – Полигон: проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – улица Корнетова – улица Московская – улица Мичурина – улица. Кутузова – улица Монтажников – улица. Садовая (Полигон) – Полигон;

- № 40А автовокзал Восточный – улица Мичурина – Полигон: проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – улица Коломенская – улица Московская – улица Мичурина – улица Кутузова – улица Монтажников – улица Садовая (Полигон) – Полигон;

- 40С площадь Котельникова – автовокзал «Восточный» – Сады – Полигон: улица Московская 32/2 - улица Волгоградская – улица Мичурина – улица Московская – проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – автовокзал «Восточный» - улица Тамбовская – улица Говорова – улица Аральская – улица Амурская – улица Даурская – автодорога на Кузнецовское плато улица Садовая (Полигон) – Полигон.

Также на весенне-летний период меняются схемы движения еще двух автобусных маршрутов:

- № 37 Ж/д вокзал – Базаиха, на дачный период продляется до садового общества «Гренада»;

- № 19 Причал – Стела, на дачный период продляется до садового общества «Южное» (в сторону Дивногорска).

Автобусы начнут выходить в рейс с разное время. Например, № 18 с Предмостной площади – в 7:10 утра, а с Верхних Черемушек – в 7:59. Автобус № 37 – от поселка Базаиха отходит в 9:02, а с Гренады – в 9:47.

Напоминаем, что всю информацию о движении автобусов можно узнать круглосуточно в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: 256-84-00 и в Call-центре: 223-55-56. Также дачники могут узнать расписание движения своих автобусов на сайте Красноярскгортранса – mu-kgt.ru.