9 практических советов красноярцам от бывалого лесника, как защититься от клеща в походе

Впереди длинные майские праздники, будет тепло, многие отправятся в лес или на дачу. Лесник из Красноярского края Игорь Шехоркин подготовил 9 советов, как уберечься от клещей. И сделал наглядное видеопособие. Итак.

Совет № 1. Активность клещей зависит от погоды. Когда прохладно, иксодовые становятся сонными, малоподвижными. Зато в жаркую погоду они очень голодные и готовы часами ждать свою добычу.

Совет № 2. Учитывайте маршрут похода. Представьте, если на вашем пути овраг, распадка или ущелье. Не ходите по самой низине – клещи почему-то предпочитают именно ее. Возможно потому, что там больше тени (клещи любят тепло, но не любят прямых солнечных лучей). Так что по возможности поднимитесь повыше.

Совет № 3. Одежда должна быть однотонная светлых тонов. На черной одежде, к слову, клеща тоже легко увидеть. Главное – отказаться от пестрой камуфляжки. Штаны должны быть заправлены в высокие носки, ботинки плотно зашнурованы. Многие предпочитают в лес ходить в берцах – с этим не поспоришь, хороший вариант. На рукавах куртки должны быть плотные манжеты, на шее – воротник. Заправляем куртку в штаны и обязательно головной убор, плотно прилегающий к голове. Идеальный вариант – косынка или бандана, как для мужчин, так и для женщин.

Совет № 4. Обрабатывать одежду репеллентами нужно правильно. Не хаотично распылять по всей поверхности. А наносить целенаправленно горизонтальными полосами по всей одежде. Полосы должны быть друг от друга на расстоянии до 25 сантиметров. Одна полоса – там, где голени, вторая – где колени, третья – где бедра. И выше. Ткань должна пропитаться химикатом. Кстати, специалист советует: выбирайте репеллент, в составе которого есть альфациперметрин 0,2 %. Лучше взять дешевый спрей с этим средством, чем самый дорогой и навороченный, но без него.

Хорошие репелленты отпугнут иксодовыхФото: Мария ЛЕНЦ

Совет № 5. Запомните, клещ не умеет ползти вниз – только вверх. И будет двигаться до тех пор, пока не найдет лазейку к вашему телу, где тонкая кожа и можно будет присосаться. Так что делайте выводы.

Совет № 6. Клещи с деревьев не прыгают и не летают. Это – миф. Они водятся в траве, на нижних ветках кустарников. Да, бывает, что клеща можно увидеть на высоте 2 – 3 метров, но это очень редко.

Совет № 7. А вы знаете, что рыжие лесные муравьи, которые больно кусаются, на самом деле – друзья туристов. Они охотятся на клещей вокруг своего жилища на десятки метров. Поэтому смело разбивайте свой лагерь на расстоянии 10-15 метров от муравейника Ну да, пара-тройка смелых муравьишек могут подползти и укусить. Но в любом случае это лучше, укуса клеща.

Совет № 8. Если кто-то думает, что после низового лесного пожара клещи сгорают, очень сильно заблуждается. Огонь уничтожает все живое – муравьев, различных личинок, жуков. Но если клещ успел упасть на землю, огонь ему не страшен.

Совет № 9. Пожалуй, один из самых главных. Почаще осматривайтесь. Делайте привалы через каждые 20-30 минут и проверяйте свою одежду, головные уборы, места, где края одежды соприкасаются с телом (манжеты, воротник).

Если обнаружили, что клещ впился, его нужно вытащить поскорее. Кстати, укус сам по себе довольно чувствительный и многие могут уловить его – это похоже на легкое покалывание. Вытащить впившегося клеща можно ниткой: накинуть петлю ближе к голове и осторожно вытянуть. И – на экспертизу.

КОНКРЕТНО

В Красноярске анализ проведут по трем адресам:

- улица Сопочная, 38,

- Ленина, 168

- 26 Бакинских комиссаров, 29.

Они работают в будние дни с 8.00 до 19.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Узнать подробную информацию можно прямо на сайте Центра гигиены и эпидемиологии – fbuz24.ru. Филиалы Центра есть в городах края: Ачинске, Лесосибирске, Минусинске, Шарыпово, Канске, Заозерном, Балахте и в Богучанах.

Также пострадавшие от укуса клеща могут обращаться в медицинские учреждения по месту жительства.

Сколько стоит исследование клеща (различными методами):

- на энцефалит обойдется в 247 рублей, 706 рублей;

- на клещевой бореллиоз – 681 рубль, 928 рублей;

- выявление ДНК возбудителей анаплазмоза и эрлихиоза – 732 рубля;

- комплексное исследование клеща на 4 инфекции – 1132 рубля;

- комплексное исследование на 6 инфекций – 1730 рублей.

Результаты можно получить на сайте Центра или по телефонам через 1-3 дня.

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