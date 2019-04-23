Надежность красноярской энергосистемы все меньше зависит от климатических условий

Филиал «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Красноярскэнерго» планомерно снижает зависимость энергосистемы региона от климатических условий. Так, по итогам 2018 года зафиксировано 192 технологических нарушений, связанных с погодными явлениями. Это на 68% меньше, чем годом ранее.

Добиться существенного улучшения показателей удалось благодаря планомерной профилактической работе. В минувшем году вложения в предотвращение технологических нарушений превысили 100 млн рублей. Кроме того, свой вклад в эти результаты внесли программа по подготовке энергосистемы Красноярска к Универсиаде и беспрецедентные масштабные учения энергетиков.

Ярким примером надежности энергосистемы стало ухудшение погодных условий в ноябре минувшего года на территории всей Сибири. Порывы ветра до 30 метров в секунду сопровождались грозой с мокрым снегом. Однако ни одного отключения за время экстремальных условий в Красноярске зафиксировано не было. А в рейтинге газеты «Континент-Сибирь» Красноярский край тогда занял первое место по надежности энергосистемы.

Благодаря улучшению показателей и снижению аварийности удалось на 51% снизить трудозатраты на ликвидацию последствий внештатных ситуаций. Это означает, что энергетики могли сосредоточиться на основной работе по обеспечению населения электроэнергией, повышению надежности, внедрению цифровых технологий.

«Мы живем в условиях достаточно сложных климатических условиях, где приходится сталкиваться и с лесными пожарами, и с паводком, и с экстремальными морозами. Энергетики учитывают эти факторы, и уделяют все большее внимание вопросам профилактики и повышения надежности. Нынешние результаты показывают, что это направление было выбрано верно. Но компания не будет на этом останавливаться и продолжит работу, чтобы сократить до минимума влияние климатических факторов на надежность энергоснабжения», - прокомментировал заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" Максим Шитиков.

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