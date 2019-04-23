2019-04-23T12:35:15+03:00
Общество

Пасха в Красноярске 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Публикуем программу пасхи в Красноярске в 2019 году. Программа мероприятий включает в себя большой Пасхальный фестиваль
Татьяна РЯБИНИНА
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Пасха в Красноярске 2019Пасха в Красноярске 2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский краевой Пасхальный фестиваль искусств и благотворительности

Торжественное открытие фестиваля состоится в Театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 30 апреля в 19.00. В праздничном концерте примут участие детские и взрослые творческие коллективы Красноярска. Под эгидой праздника более чем в двух десятках населенных пунктов региона состоится свыше 200 акций и мероприятий. Подробный план фестиваля доступен на информационно-просветительском интернет-портале Пасхального фестиваля paskha.kerpc.ru.

Пасхальный детско-юношеский литературно-художественный конкурс

Работы на конкурс принимаются до 13 мая по трем номинациям:

— «Изобразительное искусство» — художественное произведение, выполненное в технике: карандаш, пастель, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло, тушь. Принимаются только оригиналы работ, выполненные в любой из указанных техник, в формате от 30х40 см до 50х70 см.

В номинации на выбор участников представлены шесть тем: «Пасхальная радость»; «Пасхальный натюрморт»; «Православная Сибирь»; «Как праздновали Пасху наши бабушки»; «Свобода и ответственность молодежи»; «400-летие города Енисейска».

— «Литературное творчество» — литературное произведение в прозе (рассказ, сочинение, эссе) или стихотворение. Работы принимаются на бумажном носителе или в электронном виде.

В номинации на выбор участников представлены шесть тем: «Почему мы помним и чтим Светлое Христово Воскресение?»; «Традиции празднования Пасхи»; «Без памяти о прошлом нет будущего»; «Дела милосердия сегодня»; «Свобода и ответственность молодежи»; «400-летие города Енисейска».

— «Художественная фотография» — фотография в напечатанном или цифровом виде. В номинации на выбор участников представлены пять тем: «Пасхальная радость»; «Пасхальный натюрморт»; «Пасха в нашем храме»; «Православная Сибирь»; «400-летие города Енисейска».

Работы принимаются в оригинале или в электронном виде по адресу 660049, г. Красноярск, а/я 25418, по электронной почте на адрес kerpc@mail.ru. Дополнительная информация по телефону: 8-923-355-01-95.

Фотоконкурс #пасхавсибири

До 15 мая участникам необходимо опубликовать фотографию(и) на тему Светлого Христова Воскресения с хэштегом #пасхавсибири в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» Facebook, Instagram). 16 мая все работы будут отправлены на рассмотрение конкурсной комиссией.

Наиболее интересные работы будут опубликованы на сайте Пасхального фестиваля paskha.kerpc.ru, в июньском выпуске газеты «Православное слово Сибири» и в группах Красноярской епархии в социальных сетях.

Победители получат призы. Возраст участников не ограничен. Работы не рецензируются и остаются в распоряжении организаторов, с правом некоммерческого использования, для показа на территориях Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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