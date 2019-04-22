Будто «проклят» пожарами: Канск снова в окружении огня

Вокруг Канска вновь полыхают поля, опилки, отходы лесопроизводства. Огонь подступает к домам. Словно проклятие какое-то, которое настигает город каждую весну. Жители города с тревогой наблюдают за происходящим, фотографируют и выкладывают фото в социальные сети. И ругают тех, кто поджигает сухую траву. Горожане уверены: это не природа. Это – дело рук человека. Кто-то наивно полагает, что делает благо, выжигая на полях сухостой. Но большинство делает это из хулиганских побуждений. Очевидцы даже сообщают, что один из поджогов устроили дети 10-12 лет – чиркали спичками возле кучи горбыля, в результате сгорел жилой дом вместе с хозяйственной постройкой.

Канск – город в определенном смысле особенный. Основной бизнес здесь - лес, идет активно лесозаготовка, а вот управы на предпринимателей, которые обрабатывают и сбывают древесину, нет (ну, или почти нет). В том числе – и в плане обращения с отходами лесопроизводства. В такой ситуации каждая, даже случайная искра, может привести к последствиям катастрофическим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704529" frameborder="0"></iframe> Сильные пожары в Канске. Видео: группа ЧП-Канск.

Для МЧС в прямом смысле настали горячие дня. Накануне сразу несколько возгораний было зафиксировано вдоль железнодорожных путей. В некоторых местах огонь почти вплотную подступал к жилым домам. Жильцы помогали его тушить. Ситуацию очень осложнял ветер – он нес огонь прямо на улицы. От домов его отделяла только проезжая часть, но такая преграда была ненадежной.

По оперативным сводкам спасателей, накануне, 21 апреля, им пришлось дважды выезжать на тушение горбыля и опилок на лесоперерабатыващие предприятия. Причем сигналы на пульт диспетчера поступили почти одновременно, с разницей лишь в 15 минут. В первом случае на борьбу с огнем ушло более четырех часов. Во втором масштабы бедствия оказались «скромнее» - с огнем справилась за три с половиной часа.

Высокая сухая трава загорается в один миг. Фото: "ЧП-Канск"

Напомним, что два года назад Канск пережил огромное бедствие: из-за одной такой лесопилки в городе сгорели более 70 частных домов, 2 человека погибли. Было заведено несколько уголовных дел. Выяснилось, что вина лежит на предпринимателях, которые не удосужились утилизировать опилки и горбыль, как полагается. Просто скинули отходы рядом с производственной площадкой – просто потому, что так дешевле. Когда те загорелись, стояла 30-градусная жара и сильный ветер. Ситуация быстро вышла из-под контроля. В результате выгорело несколько улиц, а сотни семей остались без крыши над головой.

Жители Канска уверены: поля поджигают нарочно. Фото: "ЧП-Канск"

Жители города ожидали, что главу города Надежду Качан строго накажут – за то, что не заставила владельцев лесопилок соблюдать порядок. Это же ее прямая обязанность контролировать предпринимателей. Однако вместо наказания через полгода после трагедии ей вручили почетную медаль МЧС России за личный вклад в развитие пожарной безопасности.

Сегодня в Канске другой глава города, а проблемы пока, увы, все те же.

Огонь подступает к жилым домам. Фото: "ЧП-Канск"

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704525" frameborder="0"></iframe> Пожары в Канске. Видео: @melkayalena, instagram.com.

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