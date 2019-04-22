2019-04-22T07:48:43+03:00
Общество

Красноярцам сообщили время и маршрут прохождения Бессмертного полка

В этом году ожидается более 40 тысяч участников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам сообщили время и маршрут прохождения Бессмертного полкаКрасноярцам сообщили время и маршрут прохождения Бессмертного полкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Организаторы сообщили время и маршрут прохождения колонны Бессмертного полка в Красноярске. Колонна начнет формироваться сразу же после окончания торжественного шествия на площади Революции. На это по времени отводится час: с 12.30 до 13.30.

Место, где будет формироваться колонна и откуда начнется шествие – перекресток улицы Дзержинского и проспекта Мира. Ровно в 13.30 колонна двинется по проспекту Мира в сторону Большого концертного зала. Ориентировочно время прохождения – 60 минут.

Колонна Бессмертного полка из года в год прирастает новыми участниками. В минувшем году в ней прошли 40 тысяч человек. В этом году ожидается, что их будет больше.

Участником шествия может стать любой. Нужно лишь изготовить штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Пожилым людям предусмотрена выдача бесплатных штендеров, их изготовили в количестве 1000 штук. Если пожилой человек не сможет по состоянию здоровья пронести портрет своего ветерана в колонне, за него это сделают бойцы из молодежного отряда.

Узнать все подробности также можно будет по телефону горячей линии. Единый номер горячей линии «Бессмертного полка» в Красноярске: 8 (391) 293-19-45.

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Впервые Бессмертный полк прошел по улицам нашего города в 2013 году. С тех пор невозможно представить празднование Дня Победы без торжественного шествия колонны, в которой соберутся дети, внуки и правнуки победителей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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