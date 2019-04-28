Боролись с огнем больше полутора суток. Пожар на территории «Красмаша» полностью ликвидировали только сегодня

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске удалось полностью ликвидировать только сегодня, 28 апреля, в половине десятого утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Чтобы справиться с крупнейшим за последние годы возгоранием (а его площадь составила 20 000 квадратных метров), потребовалось 94 спасателя и 26 спецмашин. С огнем боролись больше полутора суток. Сначала его локализовали, а после – метр за метром – проливали конструкции.

Чтобы справиться с пламенем, охватившим 20 000 квадратных метров, потребовалось почти 100 человек. Фото: соцсети.

Напомним, все произошло около восьми вечера 26 апреля. В цехе холодильных установок завода «Бирюса», находящегося в периметре «Красмаша», загорелась крыша. Гигантский столб черного дыма был виден за километры, практически изо всех районов. Когда пожарные прибыли на место ЧП, вся кровля цеха - 6 000 квадратных метров – полыхала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="960" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705634" frameborder="0"></iframe> Момент возгорания на Красмаше. Эксклюзивное видео от подписчика КП-Красноярск.

Пожару был присвоен четвертый, самый высокий ранг опасности.Фото: Ольга КОСТИНА

- Открытое горение ликвидировали к 8:17 утра 27 апреля, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин. – Пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Есть и другие версии, они будут отрабатываться в рамках оперативно-следственных мероприятий соответствующими органами.

Чтобы полностью локализовать пожар, понадобилось больше полутора суток. Фото: соцсети.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск один из сотрудников предприятия, причиной пожара могло стать короткое замыкание:

- После него в цехе загорелись холодильники и пластик, полимеры, применяющиеся в его производстве. Поэтому пошел такой густой и черный дым. Хорошо, что успели оперативно эвакуировать людей. Приблизительный ущерб - более 1 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Пламя целиком уничтожило склад готовой продукции. Сгорели 50 000 холодильников. Погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен 4-й ранг опасности, один из самых высоких.

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