В Красноярске празднуют Пасху: показываем лучшие фото

Озаренные внутренним светом лица, в ладонях – лампадки с трепещущими языками пламени… Православные верующие Красноярска (как и всего мира) отмечают сегодня главный христианский праздник, Пасху. Самый радостный - «Христос воскресе!». В этот день мы вспоминаем о его победе над смертью и грехом.

На лицах прихожан - радость.Фото: Мария ЛЕНЦ

К собравшимся обратился настоятель храма, протоиерей Николай Ши-кэ-мин.Фото: Мария ЛЕНЦ

На службу пришли сотни человек.Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 27 на 28 апреля в церквях Красноярска прошли Пасхальные богослужения. В храме Рождества Христова его возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Провел полунощницу, крестный ход, заутреню и литургию святителя Иоанна Златоуста.

Христос воскресе!Фото: Мария ЛЕНЦ

Верующие слушают духовного отца.Фото: Мария ЛЕНЦ

Пасха - главный праздник для православных верующих.Фото: Мария ЛЕНЦ

… Наш корреспондент Мария Ленц побывала на праздничном богослужении в храме во имя Иоанна Предтечи (в центре Красноярска).

Собрались верующие всех возрастов.Фото: Мария ЛЕНЦ

В руках - лампады.Фото: Мария ЛЕНЦ

Храм во имя Иоанна Предтечи.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Его вел настоятель храма, протоирей Николай Ши-кэ-мин, - рассказала она. – На службу собралось очень много людей, церковь оказалась полностью заполнена. А сколько молодых, радостных лиц! С каким чувством они слушали слова священнослужителя, держали лампады с огнем. Это было поразительно.

После богослужения - крестный ход.Фото: Мария ЛЕНЦ

Шествие с крестом...Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотни людей.Фото: Мария ЛЕНЦ

С праздником!Фото: Мария ЛЕНЦ

Бережно держат в руках лампады.Фото: Мария ЛЕНЦ

Частички огня верующие несут домой, чтобы освятить свои жилища.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, сегодня в любом храме Красноярска еще можно освятить кулич, крашеные яйца или творожную пасху. Для этого нужно прийти в церковь и попросить священника. Адреса храмов смотрите ниже.

Крестный ход.Фото: Мария ЛЕНЦ

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