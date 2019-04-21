Весь зал грохотал: «Ленинград» и Сергей Шнуров зажгли в «Платинум Арене»

В Красноярске закончился концерт группировки «Ленинград», а зрители до сих пор не могут прийти в себя. Каждый выходил из зала в состоянии полной эйфории и невероятного позитива.

- Это было просто офигенно!

- Атмосферно!

- Народ отрывался! Аааа!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704491" frameborder="0"></iframe> Ленинград в Красноярске.Выступление в Платинум АренеМария ЛЕНЦ

Питерская группа сегодня, 21 апреля, собрала полный зал в «Платинум Арене». И это был аншлаг! Полный зал и ни одного пустого кресла. Послушать «Шнура» пришли люди самых разных возрастов.

Сергей Шнуров появился в своем обычном концертном нарядеФото: Мария ЛЕНЦ

- Он универсальный, поэтому его пришли послушать все, - рассказывает Надежда Ильченко, корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск. – Люди идут на Сергея Шнурова, потому что он неформально общается с аудиторией, без снобизма. Все пришли материться, веселиться, кстати, многие употребили до начала концерта. Все было здорово и на большом профессиональном уровне.

Был полный залФото: Мария ЛЕНЦ

Группировка артистов вышла на сцену с двадцатиминутным опозданием. Но зрители этого и не заметили. Сергей Шнуров появился перед красноярцами в своем обычном концертном наряде – белой футболке и светлых шортах.

Сергей Шнуров начал сразу с хитовФото: Мария ЛЕНЦ

Вышел Шнур, ииии… Понеслось! Он коротко поздоровался и сразу запел «WWW». Зал подхватил знакомые строчки, а танцпол ожил. И далее любимые всеми фанатами хиты - «В Питере – пить!», «На лабутенах», «Терминатор» и еще, еще!

У группы сильный бэк-вокалФото: Мария ЛЕНЦ

Народ отрывался, но без перегибов: никто не толкался, не ругался, все просто пели и танцевали. Весь зал грохотал. Время пролетело незаметно и композицией «Баба-бомба» концерт завершился. Зрители сейчас делятся эмоциями в соцсетях.

«Концерт «Ленинград», концентрация матерных слов зашкаливала, новенькое услышала, записала себе в словарик», - поделилась эмоциями после концерта красноярка Мария.

Фанаты группы до сих пор не могут поверить, что это, возможно, было одно из последних выступлений любимой группы.

Зрители отметили, что звук был высокого качестваФото: Мария ЛЕНЦ

В марте Сергей Шнуров объявил, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.

- Жаль, если это последний тур и окончание его карьеры, - говорит Татьяна. - Будем надеяться что, Шнур вернется.

Весь зал грохоталФото: Мария ЛЕНЦ

И эти надежды не на пустом месте. Ведь 25 декабря 2008 уже было объявлено о распаде группы. А 9 августа 2010 года началось ее возрождение. Поклонники творчества группы «Ленинград» надеются, что так будет и в этот раз.