Капитан «Енисей - СТМ» о победе над командой «Тимишоару»: Настраивались на реальную битву - так и получилось!

«Спасибо команде за красивую игру! Всех с победой!»

«Адреналин зашкаливал!!! Молодцы мужики!!!»

«Молодцы! Игра была шикарная, болели до последних секунд!!!»

И это только малая часть восторженных отзывов в соцсетях после вчерашней игры на стадионе «Авангард». Регбийный клуб «Енисей-СТМ» принимал «Тимишоару» из Румынии. Фанатам сложно выразить словами свои эмоции. Поэтому так много восклицательных знаков. Их подтекст – просто непередаваемые чувства. Восторг, уважение, восхищение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704415" frameborder="0"></iframe> Улдис Саулите капитан Енисей-СТМ.

Напомним, 20 апреля состоялось официальное открытие обновленного стадиона «Авангард». Его реконструкция длилась два года. За это время была построена новая зрительская трибуна с подтрибунными помещениями. Кроме того утроены два поля – с искусственным и натуральным покрытием. После модернизации спортивный комплекс приобрел статус Регионального центра по регби.

До последнего нельзя было предсказать исход игры Фото: vk.com/enisei_stm

- Игровое поле теперь соответствует стандартам Международного совета регби (World Rugby), - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе Крайспорта. - Это означает, что значит, что «Авангард» может принимать матчи самого высокого уровня.

В день открытия и состоялся судьбоносный полуфинал европейского турнира «Континентальный Щит». Это был ответный матч. В первом поединке красноярцы выигрывали, но не сумели удержать преимущество и уступили.

В этот раз красноярская команда намеревалась взять реванш на своем поле. Но предугадать исход встречи до последней минуты было невозможно. Настоящий накал страстей! В какой-то момент действующие чемпионы России начали серьезно проигрывать. Гости из Румынии сумели навязать им свой ход игры. К середине второго тайма команда «Тимишоару» лидировала с приличным преимуществом. Но в итоге хозяева смогли переломить ход матча и вырвали победу!

Хозяева смогли переломить ход матча Фото: vk.com/enisei_stm

- Ну, эту игру мы ждали, знали, что она будет тяжелая, - признался журналистам после игры Улдис Саулите капитан «Енисей-СТМ». - Мы настраивались на реальную битву, так оно сегодня и получилось. С ошибками и были острые моменты. Главное, что мы победили!

Очень сильно команду поддержали болельщики. Поэтому в победе сибиряков и их вклад. Это не могли не отметить игроки и тренер красноярской команды.

- Полный стадион болел за нас до последних минут, - сказал Александр Первухин, главный тренер команды «Енисей - СТМ». - Игра была сложная. Когда проигрывали с дефицитом в 12 очков за 9 минут до конца, ребятам удалось переломить игру. Это дорогого стоит.

Итог матча - 40:32! «Енисей – СТМ» сыграет в Кубке Вызова 2019/20! Поздравляем красноярскую команду с заслуженной победой!

Александр Первухин, главный тренер команды «Енисей - СТМ»Фото: Соня РУДОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

В церемонии открытия стадиона «авангард» принял участие первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко:

– Я поздравляю любителей регби, болельщиков, красноярцев с этим замечательным праздником, открытием этого прекрасного стадиона, храма регби, которого мы все очень долго ждали. Я поздравляю Александра Юрьевича Первухина, который жизнь положил на то, чтобы состоялся клуб «Енисей-СТМ», чтобы открылся сегодня этот стадион. Поздравляю руководство клуба и всех тех, кто поддерживал вас на протяжении этих долгих лет. У нас есть два стадиона для регби – домашняя арена «Красного Яра» и стадион «Авангард» «Енисея-СТМ». Обновленная инфраструктура позволит нашим клубам продолжать бороться за чемпионство, здесь смогут заниматься профессиональные спортсмены, а также ребята, молодежь. Хочется пожелать, чтобы эта домашняя арена стала счастливой для нашего клуба.

С открытием «Авангарда» красноярцев и болельщиков также поздравил почетный президент национальной регбийной лиги Юрий Сигаев.