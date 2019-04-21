2019-04-21T06:40:53+03:00
Спорт

Капитан «Енисей - СТМ» о победе над командой «Тимишоару»: Настраивались на реальную битву - так и получилось!

Результат встречи 40:32
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Красноярская команда вырвала победу у румынских соперниковКрасноярская команда вырвала победу у румынских соперниковФото: Соня РУДОВСКАЯ
Изменить размер текста:

«Спасибо команде за красивую игру! Всех с победой!»

«Адреналин зашкаливал!!! Молодцы мужики!!!»

«Молодцы! Игра была шикарная, болели до последних секунд!!!»

И это только малая часть восторженных отзывов в соцсетях после вчерашней игры на стадионе «Авангард». Регбийный клуб «Енисей-СТМ» принимал «Тимишоару» из Румынии. Фанатам сложно выразить словами свои эмоции. Поэтому так много восклицательных знаков. Их подтекст – просто непередаваемые чувства. Восторг, уважение, восхищение.

Улдис Саулите капитан Енисей-СТМ.

Напомним, 20 апреля состоялось официальное открытие обновленного стадиона «Авангард». Его реконструкция длилась два года. За это время была построена новая зрительская трибуна с подтрибунными помещениями. Кроме того утроены два поля – с искусственным и натуральным покрытием. После модернизации спортивный комплекс приобрел статус Регионального центра по регби.

До последнего нельзя было предсказать исход игры Фото: vk.com/enisei_stm

До последнего нельзя было предсказать исход игры Фото: vk.com/enisei_stm

- Игровое поле теперь соответствует стандартам Международного совета регби (World Rugby), - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе Крайспорта. - Это означает, что значит, что «Авангард» может принимать матчи самого высокого уровня.

В день открытия и состоялся судьбоносный полуфинал европейского турнира «Континентальный Щит». Это был ответный матч. В первом поединке красноярцы выигрывали, но не сумели удержать преимущество и уступили.

В этот раз красноярская команда намеревалась взять реванш на своем поле. Но предугадать исход встречи до последней минуты было невозможно. Настоящий накал страстей! В какой-то момент действующие чемпионы России начали серьезно проигрывать. Гости из Румынии сумели навязать им свой ход игры. К середине второго тайма команда «Тимишоару» лидировала с приличным преимуществом. Но в итоге хозяева смогли переломить ход матча и вырвали победу!

Хозяева смогли переломить ход матча Фото: vk.com/enisei_stm

Хозяева смогли переломить ход матча Фото: vk.com/enisei_stm

- Ну, эту игру мы ждали, знали, что она будет тяжелая, - признался журналистам после игры Улдис Саулите капитан «Енисей-СТМ». - Мы настраивались на реальную битву, так оно сегодня и получилось. С ошибками и были острые моменты. Главное, что мы победили!

Очень сильно команду поддержали болельщики. Поэтому в победе сибиряков и их вклад. Это не могли не отметить игроки и тренер красноярской команды.

- Полный стадион болел за нас до последних минут, - сказал Александр Первухин, главный тренер команды «Енисей - СТМ». - Игра была сложная. Когда проигрывали с дефицитом в 12 очков за 9 минут до конца, ребятам удалось переломить игру. Это дорогого стоит.

Итог матча - 40:32! «Енисей – СТМ» сыграет в Кубке Вызова 2019/20! Поздравляем красноярскую команду с заслуженной победой!

Александр Первухин, главный тренер команды «Енисей - СТМ» Фото: Соня РУДОВСКАЯ

Александр Первухин, главный тренер команды «Енисей - СТМ»Фото: Соня РУДОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

В церемонии открытия стадиона «авангард» принял участие первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко:

– Я поздравляю любителей регби, болельщиков, красноярцев с этим замечательным праздником, открытием этого прекрасного стадиона, храма регби, которого мы все очень долго ждали. Я поздравляю Александра Юрьевича Первухина, который жизнь положил на то, чтобы состоялся клуб «Енисей-СТМ», чтобы открылся сегодня этот стадион. Поздравляю руководство клуба и всех тех, кто поддерживал вас на протяжении этих долгих лет. У нас есть два стадиона для регби – домашняя арена «Красного Яра» и стадион «Авангард» «Енисея-СТМ». Обновленная инфраструктура позволит нашим клубам продолжать бороться за чемпионство, здесь смогут заниматься профессиональные спортсмены, а также ребята, молодежь. Хочется пожелать, чтобы эта домашняя арена стала счастливой для нашего клуба.

С открытием «Авангарда» красноярцев и болельщиков также поздравил почетный президент национальной регбийной лиги Юрий Сигаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Зенит 20 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар - Зенит. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 апреля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу
Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Енисей 21 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу
Оренбург - Ростов 20 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Оренбург - Ростов 20 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Верующие красноярцы отмечают Вербное воскресенье
«Не стоит дробить»: комиссия горсовета Красноярска выступила против строительства храма в парке на Баумана
Небрежное отношение к жителю Норильска стоило авиакомпании 173 тысяч рублей
В Красноярском крае под угрозой многотысячных штрафов запретили разводить костры
В Красноярске у стен Театра оперы и балеты проснулась стройка
Житель Назарово победил в суде коммунальщиков и заставил заплатить более 100 тысяч рублей
«Черт меня дернул с ними идти»: в Хакасии 85-летняя бабушка за фокус с газетой отдала 270 тысяч рублей
Массовая авария с пострадавшим в Красноярске: водителя пришлось вырезать из салона
В Красноярском крае полностью сгорел 8-квартирный дом: несколько семей оказались на улице
В Красноярском крае задержали черного лесоруба, уничтожившего леса на миллион
В Красноярском крае от болезней системы кровообращения умирает почти каждый второй
Стали известны подробности гибели двух рабочих на территории завода в Красноярске
В Хакасии приставы нашли злостного алиментщика в храме, когда он замаливал грехи
В Красноярске задержали таксиста без водительских прав
Двойное убийство в Красноярске: подозреваемому предлагают сдаться
В Красноярске свора собак разворотила иномарку в поисках кошки под капотом
Более 1 миллиарда рублей господдержки получили аграрии Красноярского края
Руководство страны высоко оценило результаты работы «Роснефти»
Учителю-педофилу дали 13 лет лишения свободы и запретили заниматься педагогикой
В Красноярске проверяют воспитателей детсада, в котором 2-летняя девочка выпила аммиак
Неунесенные ветром: шторм помешал редким птицам найти дорогу к гнездовью
Младенца спас сожитель! В Ачинске мать жестоко трясла и швыряла в кроватку 2-месячную девочку
В Красноярске запустили мобильное приложение для оплаты автобусов
Новых павильонов-трансформеров для велопроката на Татышеве не будет
Пьяный водитель иномарки протаранил стену аптеки в Красноярске
Из-за штормового ветра в Красноярске отказали светофоры
«Полыхает так, что весь город видит»: в Канске горит крыша пятиэтажки
Две сестры из Красноярска выступят на Евровидении за Белоруссию
В Красноярск на выходных придет потепление