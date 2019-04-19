«Сначала на ручки, и только потом – еда»: кошка, которую спасли в сибирские морозы благодаря «КП», безумно рада новым хозяевам

Судьба улыбнулась бездомной кошечке Валькирии, про которую не так давно писала «Комсомольская правда» - Красноярск. Киря нашла новый дом после того, как о ее истории рассказала фотокорреспондент Мария Ленц в своем Инстаграм.

Киря очень отзывчивая и ласковая Фото: Анастасия Кочерова

Напомним, Валькирию еще зимой, в лютые морозы, подбросили в общежитие института ветеринарной медицины КрасГАУ. Кошка погибала: лапы обморожены, на теле страшные раны. Да что там, у Кири до сих пор шрам на боку от операции… Но студенты-ветеринары спасли ее.

Валькирия нашла свое кошачье счастье Фото: Анастасия Кочерова

А теперь и хозяева нашлись - красноярцы Анастасия Кочерова и Григорий Накалюжин. Они удивляются, насколько Киря благодарная и удивительная кошечка. Например, она гуляет на поводке и ходит в походы, словно заправский турист. Любые расстояния ей по плечу. А если спускаешь с поводка, и она убегает погулять, то потом стоит только позвать: «Кирюша-а-а-а». И она тут как тут.

Теперь она ходит в горные походы, как заправский турист Фото: Анастасия Кочерова

- Валькирия, наша новая кошка, сегодня ходила с нами в поход, - рассказывает новая хозяйка Кири. - Коша ручная, послушная, счастлива просто быть рядом, гладиться, - ей, кажется, ничего не надо, лишь бы погладили не менее получаса в день. И это, по приходу домой хозяев, для нее значимее, чем еда! Сначала на ручки, потом мясо. Так вот, эта девочка с нами сегодня ходила на Торгашинский хребет, мы забрались на Сивые, и почти все 9 км она шла рядышком. Так целеустремленно, гордо шагала вперед. Иногда, конечно, отдыхала в рюкзачке. Дайте дом тому, кто его ищет. Возьмите бездомную кошку, задумайтесь о том, чтобы стать близким для человека из детского дома.Не закрывайте глаза на то, что происходит в мире, и он ответит вам –подарит близких и любящих.