Пасхальные службы 2019 в храмах Красноярска: где будут проходить, в какое время начнутся
Богослужения архиерейским чином в дни Страстной седмицы
С 22 по 27 апреля, в дни Страстной седмицы, во всех храмах Красноярской епархии будут совершаться уставные богослужения. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит богослужения в Покровском кафедральном соборе и храме Рождества Христова города Красноярска.
24 апреля, Великая среда
Литургия Преждеосвященных Даров. Начало в 8.00. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26).
25 апреля, Великий четверток (четверг). Воспоминание Тайной Вечери.
Божественная литургия. Чин омовения ног. Начало в 7.30. Храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а).
Утреня с чтением 12 Евангелий святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Начало в 17.00. Храм Рождества Христова (ул. Щорса, 44а).
Это день всеобщего причащения Святых Таин Христовых для прошедших Таинство Исповеди.
26 апреля, Великий пяток (пятница). Воспоминание святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
Вечерня с выносом плащаницы. Начало в 15.00. Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26).
27 апреля, Великая суббота.
Божественная литургия. Начало в 8.00. Первое освящение пасхальных куличей и пасок (разговение возможно только в светлый день Пасхи). Покровский кафедральный собор (ул. Сурикова, 26).
Богослужения архиерейским чином на Пасху Христову и в дни Светлой седмицы
27 апреля — 5 мая в дни празднования Пасхи Христовой во всех храмах Красноярской епархии будут совершены уставные богослужения. Пасхальные богослужения в храмах городов Красноярска, Ачинска, Шарыпово, Дивногорска и Железногорска возглавит Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
27 апреля, суббота
Великая Суббота.
Пасхальная заутреня. Начало в 23.00. Крестный ход и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало в 00.00. Храм в честь Рождества Христова города Красноярска (ул. Щорса, 44а).
28 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Великая Пасхальная вечерня с участием духовенства Красноярской епархии. Поздравления Архипастыря, духовенства и паствы. Встреча Благодатного огня. Начало в 17.00. Храм Рождества Христова г. Красноярска (ул. Щорса, 44а).
Светлая седмица — сплошная, поста нет.
29 апреля, понедельник
Понедельник Светлой седмицы.
Божественная литургия. Начало в 9.00. Храм Михаила Архангела и Чуда его в Хонех города Красноярска (ул. Елены Стасовой, 20).
30 апреля, вторник
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
Божественная литургия. Начало в 9.00. Красноярский Трехсвятительский храм (ул. Свердловская, 30).
1 мая, среда
Среда Светлой седмицы.
Божественная литургия. Начало в 9.00. Собор Михаила Архангела города Железногорска (ул. 60 лет ВЛКСМ, 31).
2 мая, четверг
Четверг Светлой седмицы.
Божественная литургия. Начало в 9.00. Казанский собор города Ачинска (ул. К. Маркса, 21).
3 мая, пятница
Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Божественная литургия. Начало в 9.00. Введенский храм города Сосновоборска (ул. Ленинского Комсомола, 15).
4 мая, суббота
Суббота Светлой седмицы.
Божественная литургия. Начало в 9.00. Знаменский храм города Дивногорска (ул. Бориса Полевого, 32).
Всенощное бдение. Начало в 17.00. Покровский кафедральный собор города Красноярска (ул. Сурикова, 26).
5 мая, воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Божественная литургия. Начало в 9.00. Свято-Троицкий собор города Шарыпово (5-й микрорайон, здание 4).
ИСТОЧНИК KP.RU