«Ты на меня не так смотришь»: подозреваемый в двойном убийстве рассказал, почему расправился с товарищами

Сегодня утром, 20 апреля, красноярские полицейские обратились к горожанам с просьбой помочь установить местонахождение мужчины 1981 года рождения. Он мог быть причастен к тяжкому преступлению – двойному убийству. Следовательно, опасен для окружающих. Если не задержать сейчас, неизвестно, что еще он мог натворить и куда скроется от правосудия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704364" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в убийстве Красноярск.

Не прошло и суток, как подозреваемый был задержан. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевом следственном комитете и краевой полиции. Стала известна и предварительная информация о том, при каких обстоятельствах произошло тягчайшее преступление.

Трагедия разыгралась накануне, 19 апреля, в одном из частных домов в Октябрьском районе, на тихой улице под названием 2-я Камчатская. Трое мужчин распивали спиртное, но по мере того, как градус нарастал, обстановка в доме становилась все напряженнее. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В результате 37-летний подозреваемый расправился с собутыльниками – забил поленом сначала одного, потом второго. И скрылся. В полицию о случившемся сообщили соседи.

Трагедия разыгралась в частном секторе Красноярска. Стоп-кадр видео

На место убийства выезжали начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и руководитель ГСУ СК Андрей Потапов. Криминалисты долго работали, собирая улики по крупицам, опрашивали свидетелей. В конце концов нашли предполагаемого неподалеку, он прятался в чужом доме.

На вопросы криминалистов, из-за чего произошел конфликт, мужчина едва-едва сформулировал, что его оскорбили. «Он сказал: вот ты на меня смотришь не так, и понеслось». Уверяет: убивать не хотел – так получилось. Между тем за такое «получилось» ему грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Видео пресс-службы краевой полиции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двойное убийство в Красноярске: подозреваемому предлагают сдаться. Личность уже установлена

В Красноярске произошло двойное убийство. Обстоятельства тяжкого преступления уже установлены, но пока не разглашаются в интересах следствия. Также удалось установить и личность подозреваемого. Им является житель краевого центра 1981 года рождения (подробнее)