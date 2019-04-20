2019-04-20T16:19:44+03:00
Происшествия

«Ты на меня не так смотришь»: подозреваемый в двойном убийстве рассказал, почему расправился с товарищами

Не прошло и суток, как его задержали [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подозреваемый в двойном убийстве рассказал, почему расправился с двумя мужчинами. Стоп-кадр видеоПодозреваемый в двойном убийстве рассказал, почему расправился с двумя мужчинами. Стоп-кадр видео
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Сегодня утром, 20 апреля, красноярские полицейские обратились к горожанам с просьбой помочь установить местонахождение мужчины 1981 года рождения. Он мог быть причастен к тяжкому преступлению – двойному убийству. Следовательно, опасен для окружающих. Если не задержать сейчас, неизвестно, что еще он мог натворить и куда скроется от правосудия.

Подозреваемый в убийстве Красноярск.

Не прошло и суток, как подозреваемый был задержан. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевом следственном комитете и краевой полиции. Стала известна и предварительная информация о том, при каких обстоятельствах произошло тягчайшее преступление.

Трагедия разыгралась накануне, 19 апреля, в одном из частных домов в Октябрьском районе, на тихой улице под названием 2-я Камчатская. Трое мужчин распивали спиртное, но по мере того, как градус нарастал, обстановка в доме становилась все напряженнее. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений. В результате 37-летний подозреваемый расправился с собутыльниками – забил поленом сначала одного, потом второго. И скрылся. В полицию о случившемся сообщили соседи.

Трагедия разыгралась в частном секторе Красноярска. Стоп-кадр видео

Трагедия разыгралась в частном секторе Красноярска. Стоп-кадр видео

На место убийства выезжали начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и руководитель ГСУ СК Андрей Потапов. Криминалисты долго работали, собирая улики по крупицам, опрашивали свидетелей. В конце концов нашли предполагаемого неподалеку, он прятался в чужом доме.

На вопросы криминалистов, из-за чего произошел конфликт, мужчина едва-едва сформулировал, что его оскорбили. «Он сказал: вот ты на меня смотришь не так, и понеслось». Уверяет: убивать не хотел – так получилось. Между тем за такое «получилось» ему грозит срок до 20 лет лишения свободы.

Видео пресс-службы краевой полиции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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