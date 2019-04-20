2019-04-20T06:07:34+03:00
Общество

Сегодня Красноярск превратился в один большой субботник

Организаторы пообещали: он состоится при любой погоде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сегодня Красноярск превратился в один большой субботникСегодня Красноярск превратился в один большой субботникФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 20 апреля, в Красноярске проходит общегородской субботник. Организаторы пообещали, что никакая погода не помешает горожанам выйти на благоустройство дворов, улиц и скверов. Но погода – только в помощь: бушевавший двое суток штормовой ветер успокоился, небо очистилось от туч и потеплело. Как раз можно ликвидировать все последствия и привести город в порядок.

В мэрии пояснили, что серьезными повреждениями и ремонтом, конечно, будут заниматься специальные службы. Но ведь перевернутыми остановками, сломанными заборами и столбами дело не ограничилось: стараниями ветра по всему городу сейчас полно мусора из перевернутых урн. И уличная мебель сдвинута, ветки деревьев обломаны – вот этим и нужно сейчас заняться. Горожан приглашают навести чистоту и вновь сделать город чистым и красивым.

Организаторы пообещали: он состоится при любой погоде Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы пообещали: он состоится при любой погодеФото: Мария ЛЕНЦ

Во всех районных администрациях города готовы оказать любое содействие в организации уборки и закреплению территорий. В каждом районе приготовили особую программу, во время уборки на участках будет играть музыка, предусмотрены угощения, игры и конкурсы, в них можно будет поучаствовать не только очно, но и через социальные сети.

Как обычно, самые активные - не передовой линии Фото: Мария ЛЕНЦ

Как обычно, самые активные - не передовой линииФото: Мария ЛЕНЦ

Телефоны горячих линий по организации субботника:

- Свердловский район: 261-42-15;

- Советский: 220-19-86;

- Ленинский: 264-65-36;

- Кировский: 222-37-08, 222-37-37;

- Железнодорожный: 221-46-49;

- Центральный: 212-04-21, 227-92-03, 227-38-76;

- Октябрьский: 247-01-20.

В помощь добровольцам - спецтехника Фото: Мария ЛЕНЦ

В помощь добровольцам - спецтехникаФото: Мария ЛЕНЦ

Работа - работой, а шутки никто не отменял Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа - работой, а шутки никто не отменялФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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