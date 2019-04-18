Гостила у друзей: пропавшая в Красноярске пятиклассница нашлась

Буквально несколько минут назад появилась новость: пропавшая пятиклассница Ангелина Марчукова нашлась. С девочкой все хорошо, жива, здорова, невредима. У всех красноярцев, которые следили за ее историей в социальных сетях сегодня с самого утра, от сердца отлегло.

- В настоящее время девочку везут в отделение полиции. Туда же вызвали ее родителей, будем разбираться в обстоятельствах случившегося, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь полиции города Екатерина Росицкая.

Напомним, что накануне, 17 апреля, пятиклассница вышла из школы после уроков. Всем знакомым сказала, что пойдет домой. Но дома так и не появилась. Мама встревожилась и стала звонить, но телефон дочери оказался недоступен. Бросить все свои дела и бежать на поиски женщина не могла – младший ребенок, которому нет и года, сильно приболел. Позвонила в полицию, обратилась за помощью волонтерам организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Мама переживала, что дочь слишком легко сходится с людьми, вдруг она попала в поле зрения плохого человека.

Нашли Ангелину у друзей. Пока уйма народу с ума сходили, расклеивали ориентировки и искали ее по всем чердакам и подвалам. Она была в гостях. Теперь ей и родителям предстоит непростой разговор с инспектором по делам несовершеннолетних. Возможно, семью придется поставить на учет, а к маме применить взыскание на ненадлежащее исполнение родительских прав.

Но главное – нашлась.

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