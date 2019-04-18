"Ее нет уже сутки": пропавшая в Красноярске пятиклассница могла уйти со случайными друзьями

В Красноярске сутки назад пропала пятиклассница, 12-летняя Ангелина Марчукова. Утром, как обычно, ушла в школу, которая находится на улице Толстого, 43. Отучилась все уроки, потом собралась, вышла и – пропала бесследно.

Красноярцы передают информацию через социальные сети. По уже отработанной традиции волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» сделали ориентировку, которую можно распечатать и распространить в людных местах – на подъездах, столбах, у магазинов. По принципу: чем больше людей будет знать, тем быстрее найдется ребенок. Добровольцы бросают свои дела и собираются на срочный сбор к тому месту, где в последний раз знакомые видели Ангелину – к крыльцу школы.

Неизвестность угнетает: куда могла пойти девочка после уроков?

- Утром она обычно сама собирается в школу, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск мама, Катерина Марчукова. – Она уже девочка взрослая, ей в июле уже 12 лет будет. Она может и одеться сама, и чай себе навести. А у меня на руках младший ребенок, ему года нет. Он накануне температурил, всю ночь капризничал. Поэтому утром мы спали. Ангелина сама собралась и ушла на учебу.

По словам Катерины, дорога от дома до школы вполне безопасна. Они живут на улице Новая заря. Вышел на Толстого – и по прямой, никуда не сворачивая, минут 10 – 15. На пути есть один перекресток через улицу Ладо Кецховели, там стоит светофор, Ангелина всегда соблюдает правила.

О том, что Ангелина могла заблудиться, мама даже мысли не допускает. Они живут в Красноярске с 2013 года (приехали из Иркутской области). Девочка знает район, как свои пять пальцев. Здесь жилые дома, учебные учреждения, никаких сомнительных мест.- Я ее со школы обычно встречаю сама. А вчера пришлось днем врача на дом вызывать к сынишке. Поэтому встретить дочь не смогла.

- Когда увидела, что она задерживается, я стала звонить ей – телефон недоступен. Она уже уходила ранее. Ну, как уходила – допоздна задерживалась, часов до 10, до 11 вечера. Но всегда возвращалась домой. Всегда. А такое, чтобы как сейчас, без предупреждения, на всю ночь – в первый раз такое. Я позвонила в полицию, волонтерам передала информацию. И пока никаких результатов. Время уже – два часа дня. Главное меня сейчас волнует, чтобы она была живая. С остальным мы разберемся, мы поговорим, когда она найдется.

Но есть подозрения, что Ангелину на уход могли подбить какие-нибудь знакомые. У девочки что ни день, все новые друзья. Она такая общительная и легко идет на контакт. Легко находит общий язык с любым человеком. Могла ведь по пути со школы познакомиться с кем-то. А потом, как это бывает, испугалась последствий, что мама будет ругать.

«КП» следит за дальнейшими событиями.

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