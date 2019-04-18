2019-04-18T09:10:54+03:00
Общество

В Красноярске на проезжей части нарисуют стрелки, «вафельницы» и «короны»

Как обновят дорожную разметку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске дорожную разметку обновляют продвинутыми материалами. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске дорожную разметку обновляют продвинутыми материалами. Фото: пресс-служба администрации города
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На улицах Красноярска появились рабочие, которые наносят дорожную разметку. В департаменте городского хозяйства рассказали, что такая работа обычно проводится в два этапа. Первый – как раз после того, как сойдет снег и дорожное покрытие немного просохнет. Среднесуточная температура пока не позволяет в апреле наносить прочные «долгоиграющие» материалы. Поэтому сейчас пока используется специальная разметочная краска.

Разметка в апреле наносится на крупных городских магистралях, там, где большой поток общественного и личного автотранспорта. Обновляются «зебры» на некоторых пешеходных переходах и стоп-линии на перекрестках. К середине мая работа завершится, разметка должна прослужить до полугода (это гарантийный срок).

Второй этап

Теперь про второй этап. Как правило, для нанесения капитальной дорожной разметки подрядчиков обязали применять «продвинутые» материалы – термопластик и холодный пластик. Они служат намного дольше. Комиссия, которая проехала по улицам города, это отметила. Скажем так, подрядчикам сейчас самим не выгодно работать «на галочку»: брак-то придется устранять за свой счет. Некоторые уже начали устранять погрешности, появившиеся после зимовки.

Уже восстановлена «зебра» на пешеходном переходе на Красрабе, пешеходный переход на Брянской, продольная разметка на Калинина, Елены Стасовой, Пограничников и на мосту «777».

В ближайших планах улицы и проспекты: Брянская, Свободный, Тельмана, 60 лет Октября, Копылова и Красной Армии. На последних двух недавно заработала выделенная линия для общественного транспорта, там будут ее оформлять.

По мере наступления тепла, объем работ с разметкой на красноярских улицах и дорогах будет увеличиваться.

Сделаем акцент на том, что все работы проводят в ночное время или ранним утром, когда на дорогах нет машин. Перед нанесением разметки поверхность дороги обязательно готовят – очищают от мусора и грязи. Ну и, конечно, для эффективной, долговечной работы будущей разметки очень важно, чтобы она была нанесена в сухую, теплую погоду.

Новинки

Впервые в этом году в Красноярске применят новые виды разметки. Например, в планах попробовать разметить перекрестки так называемой разметкой «вафельница». Она представляет собой желто-белые квадраты по всему перекрестку.

Другая новинка появится в остановочных карманах. Определенную зону на дороге выделят цветным покрытием, которое не позволит скользить. Специалисты пока решают, где именно ее опробовать. И если анти-скользкая новинка оправдает себя, ее начнут широко применять. Третий вид разметки в народе называют «короной». Ее применяют для обозначения остановочных карманов.

Искусственные неровности будут выделять «шашками», а на проезжие части в помощь водителям нанесут стрелки и дублирующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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