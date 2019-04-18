Эксперты проверили красноярский хлеб и забраковали 470 килограммов булок и булочек

Из всех продуктов питания, которые присутствуют на наших с вами столах, есть список самых важных, качество и безопасность которых постоянно контролируется специалистами. На главных позициях стоят хлеб, молоко и молочные изделия, мясо и другие. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о том, как в первом квартале проверяли качество хлеба и хлебобулочных изделий.

За три месяца специалисты Центра гигиены и эпидемиологии края провели лабораторные исследования 281 пробы хлебобулочных изделий – по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям и на наличие антибиотиков.

Когда исследуют санитарно-химические показатели, то проверяют содержание токсичных и радиологических элементов, пестицидов, микотоксинов. Таких нарушений, к счастью, не обнаружено. Это говорит о том, что исходный продукт – мука – экологически чист и безопасен для здоровья жителей края.

А дальше пошли нарушения. Их не так много, но они есть – и уже к производителям и продавцам. По микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и других) исследованы 173 пробы хлебобулочных изделий. Из них 9 (это 5,2 % проб) не отвечают нормативным требованиям.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое) исследованы 68 проб. Нормативам не соответствовали 6 из них (8,8 %).

За три месяца специалисты забраковали и изъяли из реализации 38 партий хлеба, общий вес – более 470 килограммов. Основные претензии были, что называется, налицо: непропеченный мякиш, повышенная влажность булок или, напротив, на полках лежал старый черствый хлеб с истекшим сроком годности.

Ну, а жителям края специалисты дают совет: если вы сомневаетесь в качестве хлеба, попросите продавцов показать вам документы на него или вовсе откажитесь от покупки. Помните, что предложение формирует именно покупательский спрос. Когда производитель не сможет реализовывать невкусную продукцию, ему придется пересмотреть свою политику области качества.