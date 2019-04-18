Собрать макулатуру для «Комсомолки» школьникам помогли… соседи!

Больше 16 000 кг макулатуры отправили на переработку красноярские школы и детские сады – участники акции «Сохрани лес. Прочти книгу».

В чем суть этой экологической акции? Почему такое название? Напоминаем. Школы и детские сады собирают макулатуры, а взамен получают книги из коллекций Издательского дома «Комсомольская правда».

Акция идет круглый год. Есть четыре этапа: весенний, летний, осенний, зимний. В конце каждого этапа считаем килограммы, отмечаем лидеров, делимся секретами.

Сегодня «Комсомолка» готова рассказать об итогах весеннего этапа 2019 года. Мы пригласили педагогов в городскую оранжерею: в холодный день так приятно оказаться в лете. Небольшая экскурсия, фотоссесия на фоне пальм и торжественный момент – церемония награждения. Есть за что!

Цифры отличные! В акции приняли участие 11 детских садов и 12 школ. Большинство - постоянные участники, но есть и новички, чему «Комсомолка» очень рада. Все вместе мы собрали и сдали на переработку 16 106 кг макулатуры. Дружная команда, правда? Как сказала одна из воспитателей, «нужно привлекать всех, даже соседей!».

Лидерами стали детский сад №33 и гимназия №10, собрав соответственно 1000 и 2000 кг.

У победителей – свои секреты и наработки.

- В каждой книге, приобретенной в обмен на макулатуру, есть специальный ярлык с названием акции «Сохрани лес. Прочти книгу». Это важно, и школьники, и родители должны видеть результаты своего труда, - рассказывает заведующая библиотекой гимназии №10 школы Галина Мальцева. – А еще, когда привозим новинки, устраиваем презентацию для детей на первом этаже – все можно посмотреть, полистать, задать вопросы.

«Вы – большие молодцы!»

Именно такие слова адресовала педагогам во время награждения Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования края:

- Наши дети проводят в детском саду и школе большую часть времени, и вместе с родителями вы воспитываете и обучаете их. Личным примером, с помощью таких акций. Я думаю, ваши воспитанники не станут мусорить, будут бережно относиться к природе, к миру вокруг себя.

Минэкологии поддерживает проект «Сохрани лес. Прочти книгу». Есть идеи на перспективу. Главная – помочь школам перевести макулатуру и пластик из категории «мусора» в ТКО, чтобы была возможность собирать, хранить и сдавать на переработку. Если все получится, это будет большая, полезная экологическая история, а Красноярск – первопроходцем. Юлия Гуменюк пообещала помочь каждому образовательному учреждению, который обратится к ней за помощью в этом вопросе.

Есть и еще хорошие новости.

- Мы готовы расширять список партнеров и поэтому начинаем сотрудничать с сетью книжно-канцелярских магазинов «Городской бестселлер», - рассказал педагогам на встрече Виктор Вельп - организатор акции, руководитель службы маркетинга «КП». – Участники смогут обменивать килограммы макулатуры на литературу и в «КП», и в «Бестселлере».

Хотите помогать?

Акция продолжается! Впереди летний этап!

Мы рады новым участникам, не только школам и детским садам, а любым компаниям, которые стремятся бережно относиться к природе и готовы пополнять художественными и публицистическими изданиями «Комсомолки» свои офисные библиотеки или дарить их тем, кто в них нуждается. К примеру, вы можете собрать макулатуру, а на вырученные деньги приобрести книги для сельских библиотек, социальных учреждений для детей или пожилых людей. Звоните, мы расскажем, обсудим!

Запишите телефон – 8(950)974-42-31

На заметку!

Место для награждения - необычное. Мы пригласили педагогов в городскую оранжерею: в холодный день так приятно оказаться в лете! Здесь растет мандарин, лимон, банан, фейхоа, инжир, гранат, кофе. В оранжерее несколько зон, и у каждой – свой набор. К примеру, в «Тропиках» - юкка, кактус, эуфорбия, агава, пальма финиковая. В «Джунглях» - питтоспорум, сеткреазия, колеус, бересклет, якобиния, сингониум, жакаранта, лавр и еще десятки самых разных растений. Почему встреча в оранжерее? Хотели еще раз подчеркнуть и показать, насколько важно быть в окружении зелени, как она радует и поднимает настроение.

Поздравляем!

«Пятерки» лидеров весеннего этапа 2018

Детские сады:

№33 – 1000 кг

№326 – 849 кг

№295 – 630 кг

№273 – 485 кг

№83 СП 2 - 355 кг

Школы

Гимназия №10 – 2000 кг

№ 145 – 1686 кг

№ 10 – 1309 кг

№ 46 – 1160 кг

№ 19 – 914 кг