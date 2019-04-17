«Виноваты обе стороны»: одна из избитых учителем девочек признала, что дети провоцировали педагога

Скандал в одной из школ Красноярска набирает обороты. Напомним, в минувшую пятницу на уроке английского языка учитель Лилит В. избила двух восьмиклассниц. И хотя конфликты между педагогами и учителями в последнее время на слуху, то, что произошло в Красноярске, - дико. Одну из девочек Лилит В. наотмашь хлестнула по лицу, другую – несколько раз приложила головой о парту. Результаты, как говорится, налицо: гигантский синяк на лице одной и сотрясение мозга – у другой. После случившегося Лилит В. уволили из школы, в пояснении она написала, что «не сдержалась».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703408" frameborder="0"></iframe> В красноярской школе учитель английского избила на уроке двух учениц.

Была ли причина? Оказалось, была. Обе ученицы на уроке ведут себя, мягко говоря, вызывающе. Говорят девочки вовсе не по-английски и темы обсуждают, прямо скажем, взрослые: «У нее парень есть», «Я люблю порно» - диалог учениц также попал на видео. При этом обе совершенно игнорируют тот неловкий момент, что вообще-то идет урок…

Известно, что до этого инцидента Лилит В. в школе была на хорошем счету, о ней думали, как об уравновешенном человеке и талантливом педагоге. Когда история приобрела огласку, за «англичанку» заступились сами ученики.

«Она уже не выдержала. Хочется справедливости в этой ситуации, а то обвиняют только учителя», - пишут ребята в соцсетях.

И… в конце концов, одна из пострадавших девочек признала: «Я согласна, что виноваты обе стороны. Никакого конфликта сильного не было».

Тем не менее, родители девочек написали заявления в полицию. Министерство образования Красноярского края проводит проверку.

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Головой о парту: учительница, избившая на уроке двух школьниц в Красноярске, уволена

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