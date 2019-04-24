2019-04-24T11:12:10+03:00
Общество

Оля, разреши? Женский футбольный клуб «Енисей» захотел форму с Бузовой

Ход, прямо скажем, нестандартный [видео]
Ася ЖУКОВА
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Оля, разреши? Женский футбольный клуб «Енисей» захотел форму с Бузовой. Фото: соцсети, личная страница Ольги БУЗОВОЙ.Оля, разреши? Женский футбольный клуб «Енисей» захотел форму с Бузовой. Фото: соцсети, личная страница Ольги БУЗОВОЙ.
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Белую со львом на всю грудь или красную с медвежьей пастью. А, может быть, с надписями - «сильная», «шикарная», «сексапильная»? На днях в женском футбольном клубе «Енисей» из Красноярска выбрали новую форму (а, точнее, третий ее комплект).

Отмели с десяток вариантов: мрачно, скучно, агрессивно. Остановились на самом нетривиальном. Белая футболка, а на ней... стройными рядами портреты Ольги Бузовой. Ход, прямо скажем, нестандартный. Зато до такого еще никто не додумался, улыбаются игроки.

ФК Енисей и новая форма..

Бузова на форме, как вам такое, соперницы? Фото: стоп-кадр ЖФК "Енисей".

Бузова на форме, как вам такое, соперницы? Фото: стоп-кадр ЖФК "Енисей".

Кстати, голосование за лучший комплект было тайным. Девушки проставляли на бумажках номера понравившейся им формы, а после отправляли в барабан. Так и определилась тройка финалистов: черная форма со львом (с герба Красноярска), неброская бордовая и – та-дам! – футболка с Бузовой.

- Осталось только выйти на поле и запеть «Мало половин, - смеются девушки. - Как вам такое, соперницы?

Вот это форма! Фото: стоп-кадр ЖФК "Енисей".

Вот это форма! Фото: стоп-кадр ЖФК "Енисей".

Есть только одно «но». «Разрешит ли сама Ольга Бузова сыграть в форме с ее фотографией?» - задаются вопросом в клуба. Певицу отметили в публикации с видео выбором формы. Правда, пока никакой реакции от нее не последовало. А как вам форма с Бузовой, нравится?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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