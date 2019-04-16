2019-04-16T12:17:52+03:00
Общество

День города в Красноярске будут праздновать 12 дней

За полтора месяца организаторы составят программу и привлекут спонсоров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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День города в Красноярске будут праздновать 12 днейДень города в Красноярске будут праздновать 12 днейФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, что День города в этом году мы будем отмечать 12 дней – с 1 по 12 июня включительно. Соответствующее распоряжение подписал глава Красноярска Сергей Еремин. Сам документ можно посмотреть на официальном сайте администрации. Но пока что он носит организационный формат и интересного там немного.

Отвечать за подготовку города к 391-летию будут более трех десятков чиновников – руководителей отделом, департаментов и подразделений. Каждому – свой фронт работ: кто-то за безопасность, кто-то за финансы, кто-то за подготовку к сценарию, а кто-то за взаимодействие с партнерами и спонсорами.

Согласно распоряжению, на подготовку сценария отводится три недели. Программа празднования должна быть разработана к 3 мая, а утвердить ее предполагается до 24 мая. Должны быть учтены все традиции Дня города: выстрел пушки на Караульной горе, поднятие флага, присвоение звания Почетного гражданина города, спортивные мероприятия, ярмарки, шествия.

Смету расходов на подготовку и проведения мероприятия финансисты должны представить до 17 мая (а до 28 июня – уже отчитаться в расходах).

Кстати, о расходах. Власти подчеркивают, что многие годы бюджет города несет самые минимальные затраты на подготовку и проведения праздника. Все, что горожане и гости краевого центра получают – от приглашенных хедлайнеров до фейерверка – это все благодаря бизнесу. Речь идет о миллионах рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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