2019-04-16T09:16:50+03:00
Пресс-центр "КП"

Круглый стол «Что изменится в долевом строительстве после 1 июля 2019 года»

Начало в 12.00
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16 апреля в 12.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится круглый стол «Что изменится в долевом строительстве после 1 июля 2019 года»

Круглый стол Что изменится в долевом строительстве после 1 июля 2019 года.

Основные вопросы для обсуждения:

- Можно ли утверждать, что после 1 июля не будет обманутых дольщиков?

- Какие изменения произойдут, как они повлияют на потребителя (в частности, счета эскроу, изменение цен на рынке недвижимости, порядок регистрации и др.).

На эти вопросы ответят представители администрации края и города, Росреестра и Центробанка, строительные компании, банки, агентства недвижимости, службы строительного надзора и контроля, эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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