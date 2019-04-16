16 апреля в 12.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится круглый стол «Что изменится в долевом строительстве после 1 июля 2019 года»

Круглый стол Что изменится в долевом строительстве после 1 июля 2019 года.

Основные вопросы для обсуждения:

- Можно ли утверждать, что после 1 июля не будет обманутых дольщиков?

- Какие изменения произойдут, как они повлияют на потребителя (в частности, счета эскроу, изменение цен на рынке недвижимости, порядок регистрации и др.).

На эти вопросы ответят представители администрации края и города, Росреестра и Центробанка, строительные компании, банки, агентства недвижимости, службы строительного надзора и контроля, эксперты.