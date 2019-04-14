2019-04-14T05:42:42+03:00
Общество

В Красноярске кратковременное потепление к выходным сменится похолоданием

Ожидается дождь со снегом
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В Красноярске похолодалоВ Красноярске похолодалоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске почти сутки дул сильный ветер. А сегодня, 14 апреля, похолодало и ветрено, изредка пробрасывает снег. По информации специалистов Среднесибирского УГМС, в краевом центре днем ожидается до +7 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

Какой будет предстоящая неделя? Об этом более подробно «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали синоптики красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 15 апреля, в краевом центре похолодает до +3 градусов. Снова ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбики термометров опустятся до –7 градусов. Во вторник, 16 апреля, ожидается до +4 градусов. В темное время суток до -5 градусов и снег. В среду, 17 апреля, в дневные часы потеплеет до +7 градусов. Облачно и без осадков. Ночью до -1 и кратковременный снег. В четверг, 18 апреля, до +7 градусов и дождь. В ночные часы до -5 градусов и снег. В пятницу, 19 апреля, всего +3 градуса, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный до 6 метров в секунду. Ночью до -6 градусов. В субботу, 20 апреля, ожидается до +3 градусов, но без осадков.

Синоптики предупреждают, что на дорогах края по ночам сильная гололедица, поэтому водителям стоит быть вдвойне внимательнее, отправляясь в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске из-за подозрительного предмета эвакуировали людей из торгового комплекса на Свободном
«Каждой машине по столбу»: в Красноярске две иномарки не поделили перекресток
В Красноярске на месяц изменится схема движения в районе кладбища Бадалык
В Красноярске участник соревнований по спортивному туризму получил серьезную травму
Красноярск под запретом: большегрузам с 15 апреля нельзя передвигаться по городским дорогам
В Красноярском крае с осени ищут подростка, уехавшего верхом на пастбище
В Хакасии романтик с топором воровал провода, чтобы сделать подарок любимой
В Саяно-Шушенском заповеднике поймали браконьеров – отца и двух сыновей
Красноярцам предложили контролировать ремонт дорог: 57 человек согласились
В Красноярске из-за непотушенной сигареты при пожаре погибли два человека
«Поймать и искупать»: в окрестностях Красноярска ассенизатор сливал нечистоты в открытом поле