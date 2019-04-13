2019-04-13T08:13:24+03:00
Общество

Красноярский цирк дает последние представления перед своим закрытием

В течение года его будут реконструировать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский цирк дает последние представления перед своим закрытием. Фото предоставлено Александром РыжовымКрасноярский цирк дает последние представления перед своим закрытием. Фото предоставлено Александром Рыжовым
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Красноярский цирк дает последние представления в эти выходные дни. И уже с понедельника с его стен снимут яркую афишу. Вскоре сюда придут рабочие и возведут забор вокруг, за которым здание спрячется на целых 15 месяцев. Это будет первый за 47 лет существования цирка капитальный ремонт.

На минувшей неделе «Комсомольская правда»-Красноярск общалась с директором цирка Александром Рыжовым и выяснила, во сколько обойдется реконструкция и как будет выглядеть здание. Предварительные затраты составят 730 миллионов рублей. Но эта цифра наверняка будет пересмотрена, потому что за основу расчетов себестоимости брались цены 2017 года – именно тогда и началась работа над проектом. Его пытались включить в список объектов Универсиады – это помогло бы пробить финансирование пораньше, но не получилось.

Так будет выглядеть фойе. Фото предоставлено Александром Рыжовым

Так будет выглядеть фойе. Фото предоставлено Александром Рыжовым

- Сейчас в нас все готово к проведению конкурсной процедуры на выбор подрядчика. Министерство культуры РФ также одобрило сделку, - рассказывает директор Красноярского цирка. – Все упирается в деньги. Пока не выделены субсидии из бюджета, мы не можем провести аукцион. Но я уверен, деньги поступят обязательно. Просто раньше финансирование приходило в феврале, а сейчас немного задерживается.

После открытия цирк преобразится не только внешне. Он станет уютным, красивым и надежным для всех: для зрителей, работников, артистов. Позаботились проектировщики и об артистах-животных.

А это сердце цирка - арена. Фото предоставлено Александром Рыжовым

А это сердце цирка - арена. Фото предоставлено Александром Рыжовым

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14 апреля под куполом Красноярского цирка пройдет последнее представление. Артисты сорвут последние аплодисменты публики на «бис». После этого цирк закроется на несколько месяцев – на реконструкцию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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