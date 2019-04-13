Минус 1: власти Красноярска отменили востребованный дачный маршрут

Начиная с сегодняшнего дня, субботы 13 марта, в Красноярске начинают работать дачные автобусные маршруты. Обладатели шести соток довольны: погода шепчет, что пора ехать, проверять, как перезимовала дача. Те, у кого есть автомобили, над этим сильно не заморачиваются: сели – поехали. Другое дело «безлошадные», они могут рассчитывать на общественный транспорт: на электрички и автобусы. Красноярская железная дорога каждый год специально подстраивается под нужды дачников и меняет расписание движения электричек, добавляя новые электропоезда. Мы сейчас поговорим про автобусы.

По информации, которая появилась на сайте городской администрации, запущены будут 5 дачных автобусных маршрутов в направлении садовых обществ, расположенных в районе Полигона и Кузнецовского плато.

Это:

- № 18: от Предмостной площади идет по Красрабу до улицы Корнетова – по Московской а Мичурина – затем на Кутузова, Монтажников – на Кузнецовское плато – и в Сады.

- № 18С: от «Красфармы» по улице 60 лет Октября выезжает на Павлова – Мичурина – Кутузова – Монтажников – затем по автодороге на Кузнецовское плато – до Садов.

- № 40: от Предмостной площади по Красрабу до улицы Корнетова – затем Московская – Мичурина – Кутузова – Монтажников – и через улицу Садовую до Полигона.

- № 40А: от автовокзала «Восточный» по Красрабу – через Коломенскую по Московской – Мичурина – Кутузова – Монтажников – Садовой – на Полигон.

- № 40С: от площади Котельникова – через Московскую и Волгоградскую – на Мичурина – на Красраб – чрез автовокзал «Восточный» - по Тамбовской – Аральской – Даурской – на Кузнецовской плато – по Садовой до Полигона.

Кроме того, на весенне-летний период меняются схемы движения еще двух автобусных маршрутов:

- № 37: идет Ж/д вокзала до Базаихи, на дачный период продляется до садового общества «Гренада»

- № 19: идет от Причала до Стелы, на дачный период продляется до садового общества «Южное» (в сторону Дивногорска).

Пока первые две недели на маршрутах № 18, 18С, 40, 40А и 40С будут работать по одному автобусу. Да, интервал движения будет большой, пока автобус сделает полный круг. Взять, к примеру, маршрут № 18: от Предмостной площади он будет отправляться в 8:30, затем только в 10:10, в 12:30, в 14:10, в 16:30 и в 18:10 часов. Но это, предупреждают в департаменте, только до 25 апреля.

С 26 апреля, когда пассажиропоток значительно увеличится, расписание изменится, количество подвижного состава на маршрутах увеличится. Дачники могут узнать расписание движения своих автобусов из нескольких источников. Например, на сайте Красноярскгортранса – mu-kgt.ru. Работает круглосуточная Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта, телефон: 256-84-00. И телефон call-центра: 223-55-56.

Дали, да не всем

В редакцию «Комсомолки» позвонил читатель: «Мы в прошлые годы ездили на дачу на маршруте № 59, а нынче его отменили. Как так? Как теперь добираться до Садов?

Отметим, что Садов в окрестностях Красноярска несколько. Не путать с теми, которые в Кировском районе за Кузнецовским плато. Звонивший читатель имеет в виду остановку Сады на улице Трактовой, в сторону Березовки. Автобус дачного 59-го маршрута ходил от Предмостной площади до Березовки. Многих это устраивало, а теперь другие предложенные варианты, как добраться до места, они считают неудобными.

В департаменте транспорта пояснили:

- Ужесточились требования. Мы не имеем права осуществлять городские перевозки на пригородном маршруте. Тем более, что есть маршрут, который туда ходит - № 170. Мы просто убрали дублирующий маршрут.

59-й автобус и в самом деле выезжал на черту города (граница, кстати, как раз находится за остановкой Сады, дальше он ехал в Березовский район), а это недопустимо по регламенту внутригородских пассажирских перевозок.

Но называть его дублирующим будет некорректно: 59-й на целых 10 километров (на всю длину Красраба) длиннее 170-го маршрута. Разница – огромная. Вспомним, что в борьбе с дублирующими маршрутами минувшим летом мэрия с улиц города убрала целый десяток – красноярцы до сих пор не могут смириться с этим.

Одна из альтернатив - электричка, но она тоже пустой не ездитФото: Мария ЛЕНЦ

Дачникам остается два варианта. Первый – на электричке, ведь железнодорожная платформа Сады находится там же, где и автобусная остановка. Это круто для тех, кто живет рядом с железной дорогой – они всегда пользовались электричкой. А те, кто живет вдоль Красраба?

А им придется выбирать второй способ: добираться до автовокзала «Восточный» и пересаживаться на 170-й автобус. И здесь два минуса, о которых нельзя не сказать – двойная стоимость поездки и возможности перевозчика. Основной контингент дачников – это пожилые люди, пенсионеры и дополнительные затраты ударят им по карману.

Что касается автобусов, 170-й маршрут считается пригородным, дальше автовокзала возить пассажиров минтранс ему не разрешает. Автобусы – маленькие ПАЗики (старые, грязные, салоны давно просят ремонта), ездят с интервалом от 15 до 40 минут. Жалоб на него от пассажиров хватает. И такой автобус красноярская мэрия предлагает своим дачникам? Представьте картину, как пенсионеры с рюкзаками, с коробками рассады и садовыми инструментами штурмуют «ПАЗики» - не жалко людей?

К слову, вспоминается сентябрь 2013 года, когда Сергей Еремин – тогда еще министр транспорта Красноярского края – проехался в час-пик в автобусе 136 маршрута вместе с дачниками. И своими глазами видел, как они пытаются войти в автобус на остановках. Пожилые люди, узнав, что перед ними сам министр, стали жаловаться наперебой, что автобусы ходят нерегулярно, что их не хватает, ломаются. Тогда Сергей Еремин сменил руководство предприятия-перевозчика. Может, сегодня администрация города под его управлением тоже все таки пересмотрит подход к дачному маршруту № 59?