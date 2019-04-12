Алиментщик сбежал от приставов после того, как его заставили отработать часть долга в зоопарке

Дочке уже 16, а ее папа совсем о ней забыл. Долг по алиментам уже больше миллиона рублей, но работы и дохода у него нет, зато этот факт можно использовать для отказа помогать дочке. Никакого имущества у горе-родителя тоже не имеется, поэтому запрет на выезд за границу или на вождение автомобиля его нисколько не тревожит. Ну что остается приставам? Только отправка на принудительные работы. Так уж совпало или это была заранее спланированная акция, но злостного алиментщика отправили… в зоопарк, где он должен трудиться 50 часов и заработанные деньги отдать ребенку.

Звери ошалели и совсем не рады такому знакомцу. В их среде не принято бросать детенышей, их принято защищать, кормить и учить всему, что знают и умеют родители. Не оставляют сыновей и дочек на произвол судьбы даже шакалы!

И что вы думаете? Работа на природе и прекрасные примеры обезьян и медведей пробудили отцовские чувства. Ни лишь слегка и совсем ненадолго. Эти чувства, в виде нескольких тысяч рублей, должник выплатил и снова пропал.

Теперь судебные приставы настроены на более серьезные меры: за неуплату алиментов возбуждено уголовное дело. И тут зависит от решения суда, где и с какой стороны должник будет подходить к решетке. Не исключено, что это будет теперь уже не в зоопарке, а в колонии. И срок будет измеряться не часами, а месяцами от трех до 12.

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