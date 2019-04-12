2019-04-12T11:34:14+03:00
Общество

Алиментщик сбежал от приставов после того, как его заставили отработать часть долга в зоопарке

Житель Красноярска задолжал своей дочери более миллиона рублей, теперь на него могут завести уголовное дело
Татьяна РЯБИНИНА
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Чем удивить зверей? Алиментщиком.Чем удивить зверей? Алиментщиком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дочке уже 16, а ее папа совсем о ней забыл. Долг по алиментам уже больше миллиона рублей, но работы и дохода у него нет, зато этот факт можно использовать для отказа помогать дочке. Никакого имущества у горе-родителя тоже не имеется, поэтому запрет на выезд за границу или на вождение автомобиля его нисколько не тревожит. Ну что остается приставам? Только отправка на принудительные работы. Так уж совпало или это была заранее спланированная акция, но злостного алиментщика отправили… в зоопарк, где он должен трудиться 50 часов и заработанные деньги отдать ребенку.

Звери ошалели и совсем не рады такому знакомцу. В их среде не принято бросать детенышей, их принято защищать, кормить и учить всему, что знают и умеют родители. Не оставляют сыновей и дочек на произвол судьбы даже шакалы!

И что вы думаете? Работа на природе и прекрасные примеры обезьян и медведей пробудили отцовские чувства. Ни лишь слегка и совсем ненадолго. Эти чувства, в виде нескольких тысяч рублей, должник выплатил и снова пропал.

Теперь судебные приставы настроены на более серьезные меры: за неуплату алиментов возбуждено уголовное дело. И тут зависит от решения суда, где и с какой стороны должник будет подходить к решетке. Не исключено, что это будет теперь уже не в зоопарке, а в колонии. И срок будет измеряться не часами, а месяцами от трех до 12.

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В Красноярске злостный алиментщик специально заехал к судебному приставу, чтобы оскорбить

В Красноярске под суд пойдет местный житель за оскорбление судебного пристава, который находился при исполнении. На него возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, как это произошло. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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