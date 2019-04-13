2019-04-13T16:19:09+03:00
Происшествия

«Ты вааще знаешь, с кем связался?»: в Красноярском крае недовольный вахтовик получил мощнейший отпор от официантки

А ведь всего лишь культурно попросил у нее книгу жалоб [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Ты вааще знаешь, с кем связался?»: в Красноярском крае недовольный вахтовик получил мощнейший отпор от официантки. Стоп-кадр видео«Ты вааще знаешь, с кем связался?»: в Красноярском крае недовольный вахтовик получил мощнейший отпор от официантки. Стоп-кадр видео
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Если верить одному популярному мессенджер-каналу, произошла эта история совсем недавно в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края. Говорят, там очень много вахтовиков. Прямо не поселок, а целый пересадочный пункт, через который встречные потоки вахтовиков курсируют на заработки на север края и назад, на большую землю.

В кафе поселка Таёжный Богучанского района.

Если вы не были никогда в Таежном, считайте, что вам крупно повезло. А если вдруг доведется, никогда не поступайте так, как это сделал Серега.

Серега, бесфамильный герой этой истории, тоже из числа вахтовиков, зашел перекусить в местную столовку. Но сервис ему не понравился. Он почувствовал себя как минимум Еленой Летучей («тварь ли я дрожащая или право имею»), достал смартфон и включил камеру.

- Книгу жалоб и предложений дайте мне, - потребовал хриповатым голосом молодой человек за кадром. – Хочу отзыв оставить о вашем заведении. Куда писать? На стене могу вам написать, но не хочу портить чужое имущество. Книгу жалоб и предложений, пожалуйста, будьте добры. Я все понимаю, всякое бывает в жизни, но дайте мне книгу жалоб, – Серега не просто просил, он клянчил.

Женщина (то ли повариха, то ли официантка – по грязному фартуку трудно понять, кто) что-то недовольно пробурчала, вроде как: рядом с вами хозяин стоит, с ним и разбирайся.

Однако хозяин отнесся к этому без оптимизма. Есть подозрение, что культурный тон Сереги похоронил в нем воинственный пыл прямо в зародыше. Возможно, и разница в весовой категории, сыграла не последнюю роль, поэтому хозяин заведения самоустранился.

- Я не бухой, - настаивал Серега и продолжил просить жалобную книгу.

И услышал от сотрудницы заведения маты в три этажа, угрозы послать туда, куда цензура запрещает. И сверху увесистый аргумент в духе «Ты ваапще знаешь, с кем связался? Там, где ты учился, я преподавала. Ишь, пуху на себя накидал. Стоишь важный такой передо мной».

История, судя по всему, закончилась хорошо. Книгу жалоб недовольный клиент так и не получил, поэтому завершил свой репортаж с места события и покинул заведение общепита. Обматерили, но хоть руки-ноги не сломали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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