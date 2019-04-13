Скандально известного красноярского подрядчика задержали в Хакасии с полным багажником мертвых собак

Скандально известного в Красноярске подрядчика по отлову собак Виктора Версяцкаса задержали поздним вечером 11 апреля в хакасской столице. В автомобиле с краевыми номерами нашли десяток трупов собак. А также охотничье снаряжение: дротики с ядом, оружие с тепловизором, сети и веревки.

Много лет администрация Красноярска заключала с Весяцкасом контракты на отлов бродячих собак. И все это время местные зоозащитники жаловались на жестокость его методов. В результате проверок факты подтвердились, вскрылась и двойная бухгалтерия с приписками. Предпринимателя внесли в черный список и тем самым запретили заниматься отловом собак в краевом центре.

Тогда он перебрался в соседний регион, там заключил подряд с местными властями. Но методов своей работы, как оказалось, не изменил и очень скоро попал во внимание зоозащитной организации под названием «Альянс защитников животных». Чтобы задержать предпринимателя с поличным, общественники заручились поддержкой сотрудников ГИБДД Абакана.

Однако зоозащитники опасаются, что предприниматель вновь выйдет сухим из воды. По словам Андрея Левашкина, председателя Альянса, у Версяцкаса есть договор подряда с властями Минусинска и там его работу называют качественной. Можно предположить, что в соседний Абакан дог-хантеры приезжают специально, чтобы убивать собак, а затем отчитываться, как якобы поймали их на улицах Минусинска, сообщает ИА «Юг Сибири».