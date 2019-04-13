2019-04-13T12:51:54+03:00
Происшествия

Скандально известного красноярского подрядчика задержали в Хакасии с полным багажником мертвых собак

Зоозащитники ополчились на него, как только он появился в соседнем регионе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Скандально известного красноярского подрядчика задержали в Хакасии с полным багажником мертвых собак. Фото: "Альянс защитников животных"- АбаканСкандально известного красноярского подрядчика задержали в Хакасии с полным багажником мертвых собак. Фото: "Альянс защитников животных"- Абакан
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Скандально известного в Красноярске подрядчика по отлову собак Виктора Версяцкаса задержали поздним вечером 11 апреля в хакасской столице. В автомобиле с краевыми номерами нашли десяток трупов собак. А также охотничье снаряжение: дротики с ядом, оружие с тепловизором, сети и веревки.

Много лет администрация Красноярска заключала с Весяцкасом контракты на отлов бродячих собак. И все это время местные зоозащитники жаловались на жестокость его методов. В результате проверок факты подтвердились, вскрылась и двойная бухгалтерия с приписками. Предпринимателя внесли в черный список и тем самым запретили заниматься отловом собак в краевом центре.

Тогда он перебрался в соседний регион, там заключил подряд с местными властями. Но методов своей работы, как оказалось, не изменил и очень скоро попал во внимание зоозащитной организации под названием «Альянс защитников животных». Чтобы задержать предпринимателя с поличным, общественники заручились поддержкой сотрудников ГИБДД Абакана.

Однако зоозащитники опасаются, что предприниматель вновь выйдет сухим из воды. По словам Андрея Левашкина, председателя Альянса, у Версяцкаса есть договор подряда с властями Минусинска и там его работу называют качественной. Можно предположить, что в соседний Абакан дог-хантеры приезжают специально, чтобы убивать собак, а затем отчитываться, как якобы поймали их на улицах Минусинска, сообщает ИА «Юг Сибири».

А вот и сам предприниматель - в центре. Фото: "Альянс защитников животных"- Абакан

А вот и сам предприниматель - в центре. Фото: "Альянс защитников животных"- Абакан

ИСТОЧНИК KP.RU

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